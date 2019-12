Savez-vous démasquer les faux profils et autres arnaques qui prolifèrent sur les sites de rencontres?

Malgré les moyens techniques et les efforts pour limiter l’accès de gens malintentionnés sur les sites de rencontres, les faux profils parviennent à s’y infiltrer... quand ce ne sont pas les sites eux-mêmes qui cherchent par tous les moyens de soutirer vos dollars.

Le cas Tinder est assez patent. Il n’y a pas si longtemps, le très populaire site de rencontres en ligne était relativement épargné de faux profils et de sollicitations en tous genres.

Mais de petits malins ont trouvé le moyen d’y introduire de faux profils dont l’unique objectif est triple: vous soutirer des informations personnelles pour éventuellement vous faire chanter, vous soutirer de l’argent par des promesses de voyage jusqu’à vous ou des accès vers des sites payants ou encore pour pirater votre téléphone intelligent ou ordinateur.

Le plus étrange est que ces faux profils sont si flagrants qu’on se demande comment ils ont pu passer les filtres, sans oublier le fait qu’il faut être un assez naïf pour tomber dans le piège.

Voici quelques-uns des signes qui ne trompent pas pour éviter de tomber dans le panneau:

Les fausses candidates sont aguicheuses et toujours bien photographiées;

Les profils sont déguisés en véritables publicités pour vendre des produits illégaux ou des services de prostitution;

Après un jumelage, la personne veut rapidement vous entraîner sur une autre plateforme ou vous propose de dialoguer par caméra Web.

Les faux profils cherchent à déjouer ou passer outre le processus de rencontre en publiant une adresse courriel insérée dans des photos ou un lien Web dans son texte;

Le profil cloche sur plusieurs points avec, par exemple, un âge incompatible avec les photos;

Les nouveaux profils fort séduisants qui apparaissent très tôt le matin, voire aux petites heures de la nuit, sont le fait d’arnaqueurs situés dans d’autres fuseaux horaires.

Et dans la très grande majorité, les cibles potentielles sont des hommes séduits par de fausses candidates plutôt que l’inverse.

Posons quand même un bémol sur le dernier point où les nouveaux profils peuvent être le fait de personnes arrivant par avion au pays.

Ou vous maintenir en laisse...

Un géant comme Match Group possède à lui seul une capitalisation boursière de 20 milliards $US grâce aux services en ligne offerts dans le monde entier dans plus de 40 langues comme Tinder, Match, PlentyOfFish, Meetic, OkCupid, OurTime, Pairs et Hinge, ainsi qu’un certain nombre d’autres marques.

D’autres sites tout aussi lucratifs ne sont pas aussi rigoureux dans leurs méthodes.

Par exemple, quand la fin de votre abonnement approche, de nouveaux messages apparaissent comme par enchantement dans votre boîte aux lettres, vous incitant à rester et à vous réabonner pour ne pas perdre cette nouvelle chance de rencontre.

Et si vous vous réabonnez pour lui écrire, il est fort probable que cette personne ne soit nullement intéressée par vous.

Et quand ce stratagème ne suffit pas, pendant que vous cherchez sur la version gratuite, le site vous offre un réabonnement à moitié prix.

Malgré les travers des sites de rencontres, il est tout de même possible de trouver la personne parfaite.