Un danger guette le Canadien à Tampa

S’il ne se méfie pas à son premier match suivant la pause de Noël, samedi, à Tampa, le Canadien de Montréal risque d’être foudroyé par l’attaque au potentiel explosif du Lightning.

Même si la troupe de l’entraîneur-chef Jon Cooper connaît une saison en montagnes russes, elle reste redoutable sur papier. Les Panthers de la Floride ont pu le constater quand ils ont encaissé un dur revers de 6 à 1, lundi. Aussi, le duel du prochain week-end sera très important pour le Tricolore : occupant le troisième rang de la section Atlantique, il devance le Lightning par deux points et celui-ci détient deux parties en main.

Malgré la présence des Steven Stamkos, Nikita Kucherov et compagnie, Tampa Bay peine à gagner régulièrement, ayant remporté la moitié de ses 10 derniers rendez-vous. Au plan individuel, la troupe de l’entraîneur-chef Jon Cooper demeure une menace. Lundi, Brayden Point, Victor Hedman et Kucherov ont tous amassé trois points ou plus.

Le dernier des trois hommes est d’ailleurs devenu le quatrième joueur de l’histoire de la concession à atteindre le plateau des 500 points en saison régulière. Martin St-Louis, Vincent Lecavalier et Steven Stamkos ont aussi réalisé ce fait d’armes.

Le Canadien tentera de venger un échec de 3 à 1 subi aux mains du Lightning le 15 octobre au Centre Bell. Les deux formations se retrouveront à Montréal le 2 janvier dans ce qui sera la première rencontre locale du Bleu-Blanc-Rouge en 2020.