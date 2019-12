Un «grand moment» pour P.K. Subban

Le match de lundi a été pour le moins particulier pour le défenseur des Devils du New Jersey P.K. Subban, car il a réussi ce qu’il avait été incapable d’accomplir en un peu moins de deux mois : célébrer l’un de ses buts.

L’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal et des Predators de Nashville a effectivement freiné une disette de 23 parties en procurant l’avance aux siens pour de bon tôt en deuxième période. Les Diables ont finalement humilié les Blackhawks de Chicago 7 à 1 au United Center pour rentrer à la maison dans de meilleures dispositions.

Pour le numéro 76, cette soirée a été la bienvenue, lui qui connaît une campagne pour le moins ardue. Celui qui n’avait pas marqué depuis le 2 novembre revendique seulement trois filets et quatre mentions d’aide en 36 rencontres cette saison et affiche un différentiel de -13. Surtout, il souhaite que les prochaines semaines soient davantage favorables aux Devils, avant-derniers de l’Association de l’Est avec 29 points.

«Je me fiche pas mal de ma séquence sans but. Tout ce que je veux, c’est de gagner des matchs de hockey, a-t-il déclaré au site NJ.com. J’ai compté plusieurs buts dans la Ligue nationale et je continuerai d’en inscrire. Évidemment, ce fut ici le filet vainqueur et je souhaite obtenir beaucoup d’autres points significatifs. Je devine bien que vous direz que c’est spécial, car cela nous a aidés à gagner, mais je ne m’en préoccupe pas réellement. Les chiffres parlent par eux-mêmes dans ce circuit. J’ai toujours produit en attaque, mais je veux gagner une coupe Stanley. C’est mon objectif.»

Un grand trou à combler

Au New Jersey, l’échange ayant envoyé l’attaquant Taylor Hall aux Coyotes de l’Arizona quelques jours auparavant retient encore l’attention. Même si la plupart des experts ne les voient pas en séries éliminatoires, les Devils ont l’intention de se battre jusqu’à la fin. Aussi, le départ du joueur de renom donnera la chance à d’autres hockeyeurs de montrer leur savoir-faire.

«Ce n’est pas un gars facile à remplacer, mais certains ont eu droit à des opportunités, a déclaré l’instructeur-chef intérimaire Alain Nasreddine. Quelques-uns en ont profité durant les récents matchs. Cependant, ce n’était pas suffisant selon nos résultats. Donc, je pense que tout le monde a compris : si nous espérons réaliser quelque chose cette année, nous aurons besoin de 12 joueurs d’avant et de six défenseurs par soir, et pas seulement d’un seul homme [le gardien de but].»