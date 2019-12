500 000 $ par année pour Les Petits Frères

Les Petits Frères reçoit un cadeau de Noël de la part du gouvernement Legault sous la forme d’un financement récurrent de 500 000 $. L’organisme pourra ainsi soutenir des projets pour les aînés qui vivent dans la solitude.

«80% des gens âgés de 85 ans et plus se disent seuls, isolés. Ils n’ont pas souvent de visite. Les Petits Frères viennent briser cet isolement en visitant les aînés. Lorsqu’un bénévole s’engage auprès de l’organisme, il le fait minimalement pour un an à visiter la même personne», explique la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais en entrevue au Québec Matin.

Le taux d’isolement le plus élevé chez les Canadiens du troisième et quatrième âge est au Québec. De là l’importance de développer la gériatrie sociale, la gérontologie sociale pour Les Petits Frères et les groupes communautaires, affirme la ministre Blais.

Le demi-million de dollars annuel qui sera alloué aux Petits Frères vise à développer de nouvelles équipes à Granby, Drummondville, Gatineau et Saint-Jérôme afin de mieux accompagner les personnes âgés.

Concrètement, le financement de 500 000$ visera aussi à «bonifier les équipes des Petits Frères des villes de Laval, Longueuil, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières par l’embauche d’une ressource additionnelle, la réalisation de nouveaux repérages et le recrutement de nouveaux bénévoles».

Les Petits Frères s’occupent des aînés depuis 57 ans. Quelque 1600 bénévoles oeuvrent pour l’organisme qui tient comme chaque année son dîner de Noël auquel sera présente Marguerite Blais.