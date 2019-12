Chris Boucher brille dans une défaite

Le Montréalais Chris Boucher a réalisé la meilleure performance de sa jeune carrière dans un revers de 118 à 102 des Raptors contre les Celtics de Boston, mercredi, à Toronto.

L’athlète de 26 ans a amassé 24 points en un peu plus de 27 minutes passées sur le terrain. Il a également réussi six rebonds et deux blocs. Boucher a ainsi franchi le cap des 20 points pour une deuxième fois cette saison, lui qui avait réalisé l’exploit, dimanche, contre les Mavericks de Dallas.

Celui qui a grandi à Montréal-Nord a été le deuxième meilleur pointeur des siens, après Fred VanVleet. Ce dernier a amassé seulement trois points de plus que son coéquipier. De leur côté, Kyle Lowry et Serge Ibaka ont respectivement obtenu 14 et 12 points.

Les Raptors devaient se débrouiller sans les services de Pascal Siakam, Marc Gasol et Norman Powell. Ceux-ci souffrent tous d’une blessure.

Chez les Celtics, Jaylen Brown a été spectaculaire avec une récolte de 30 points, six rebonds et quatre mentions d’assistance. Il a été appuyé par Kemba Walker, lui qui a amassé 22 points.

Il s’agissait d’une quatrième victoire consécutive pour les Bostoniens, tandis que les Raptors sont sur une série de deux revers.

La formation canadienne tentera de retrouver le chemin de la victoire, samedi, contre ces mêmes Celtics.