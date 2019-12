Le Canada choisit l’expérience

Hockey Canada a décidé de se tourner vers l’expérience pour choisir son capitaine, alors que Barrett Hayton a été sélectionné pour porter le «C» pour le Championnat du monde de hockey junior, mercredi.

Le joueur de centre de 19 ans est le seul patineur de la formation à avoir une certaine expérience dans la Ligue nationale de hockey, lui qui a disputé 14 parties avec les Coyotes de l’Arizona cette saison. Il y a amassé un but et trois mentions d’aide pour quatre points.

Le cinquième choix au total du repêchage de 2018 était de l’équipe canadienne lors de l’édition précédente du prestigieux tournoi. Il avait fourni quatre aides en cinq affrontements.

Dans son leadership, Hayton sera appuyé par les attaquants Joseph Veleno et Ty Dellandrea, ainsi que par le défenseur Ty Smith. Ces trois athlètes ont également été des choix de première ronde lors de l’encan de 2018. Leurs droits appartiennent respectivement aux Red Wings de Detroit, aux Stars de Dallas et aux Devils du New Jersey.

Parmi ceux-ci, seulement Dellandrea en sera à sa première expérience au Championnat du monde de hockey junior.

L’unifolié amorcera son tournoi, jeudi, contre l’équipe américaine. L’an passé, le Canada a vu son parcours être arrêté en quart de finale, ce qui lui a conféré le sixième échelon.