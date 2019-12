Les 10 athlètes internationaux de la décennie

Nombreux sont les athlètes internationaux qui ont accompli de grandes choses durant les 10 dernières années.

Il a donc été excessivement difficile de n’en choisir que 10 pour ce palmarès, mais voici ceux-ci qui ont retenu notre attention :

LeBron James

Dans la dernière décennie, LeBron James a participé à huit finales consécutives de la NBA, remportant trois d’entre elles. Son plus gros exploit aura été de permettre aux Cavaliers de surmonter un retard de 3 à 1 contre les Warriors de Golden State en 2016, ce qui a donné un premier championnat majeur à la ville de Cleveland pour la première fois depuis 1964.

En plus des participations aux finales, James a maintenu des moyennes de 26,9 points, 7,7 rebonds et 7,7 mentions d’assistance par match lors de la décennie. Des statistiques qui ne sont même pas proches d’être atteintes par un autre joueur.

Tom Brady

Comme quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady a permis à sa formation de dominer la NFL pour une deuxième décennie consécutive. En contrôle de l’attaque, il a permis aux «Pats» de remporter trois des quatre Super Bowl auxquels ils ont participé.

Serena Williams

Serena Williams a confirmé qu’elle était la plus grande joueuse de tennis de tous les temps, elle qui a remporté 12 de ses 23 titres du Grand Chelem dans les 10 dernières années. De plus, à sa dernière victoire lors des prestigieux Internationaux d'Australie, en 2017, l’Américaine a remporté le tournoi enceinte de sa fille. Elle lui a ensuite donné la vie et repris sa raquette. Depuis, elle a participé à quatre finales de tournoi du Grand Chelem, mais n’a pas connu le bonheur de la victoire.

Roger Federer

Même s’il n’est plus le premier joueur de tennis au monde comme au début de la décennie, Roger Federer n’a pas perdu une once de la classe qui le caractérise. À 38 ans, il tire toujours son épingle du jeu de brillante façon, lui qui est maintenant au troisième échelon mondial. Lors des 10 dernières années, le Suisse a remporté cinq titres du Grand Chelem et 42 sacres dans divers événements.

Usain Bolt

Lors de la tenue des Jeux olympiques d’été de 2012 et de 2016, Usain Bolt a remporté les médailles d’or au 100, 200 et 4x100 mètres. Il n’y a probablement personne qui a déjà mérité le titre «d’homme le plus rapide de la planète» plus que lui.

Michael Phelps

Michael Phelps est le sportif le plus titré de l’histoire des Jeux olympiques avec 28 médailles, dont 23 d’or. Il en a d’ailleurs remporté 12 dans la dernière décennie, à Londres (2012) et Rio (2016).

Lionel Messi

Le célèbre joueur du FC Barcelone a remporté cinq de ses six Ballons d’Or lors des 10 dernières années. Il a également permis à l’Argentine de participer à la finale de la Coupe du monde de 2014. Malheureusement pour lui et ses compatriotes, ils ont baissé pavillon 1 à 0 contre l’Allemagne.

Cristiano Ronaldo

Impossible de sélectionner Messi sans le faire également pour Cristiano Ronaldo. La compétition entre les deux hommes pour le titre de meilleur joueur de la planète n’est toujours pas résolue. Le Portugais a remporté quatre Ballons d’Or et permis à sa nation de mettre la main sur l’Euro en 2016, et ce, pour la première fois de son histoire.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton a été le meilleur pilote de Formule 1 dans la dernière décennie et de loin. Il y a remporté cinq de ses six titres mondiaux. Il n’a d’ailleurs jamais fini une campagne plus bas que le cinquième rang des pilotes.

Floyd Mayweather fils

En plus d’avoir la meilleure fiche de tous les temps, soit 50-0, Floyd Mayweather fils s’en est mis plein les poches en 10 ans. Le pugiliste de 42 ans a touché un impressionnant total de 915 millions $.