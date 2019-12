Marshawn Lynch n’a pas changé

Les journalistes qui espéraient découvrir un Marshawn Lynch plus volubile à son retour avec les Seahawks de Seattle ont été amèrement déçus.

Reconnu pour ne pas vouloir répondre aux questions lors de ses points de presse, le porteur de ballon n’a pas dérogé de sa doctrine, mardi.

Questionné sur les raisons de son retour avec la formation pour laquelle il a évolué de 2010 à 2015, Lynch a répondu ceci : «Joyeuses fêtes. Bonne année. Bonne journée à tous. C’est un bon sentiment d’être de retour. Merci.»

L’athlète de 33 ans a ensuite quitté le podium.

Les Seahawks ont rapatrié Lynch après avoir perdu les services des demis offensifs Rashaad Penny, Chris Carson et C.J. Prosise, eux qui ne reviendront pas au jeu cette saison.

«Lorsque vous ajoutez quelqu’un comme ça à votre équipe, cela ne fait qu’aider et renforcer la mentalité que chérissons déjà, a dit l’entraîneur-chef Pete Carroll lors de son point de presse de mardi. Nous allons découvrir comment il peut jouer. Ça fait longtemps qu’il n’a pas joué. Il avait fière allure lors des quelques moments où je l’ai regardé, en ce qui concerne son conditionnement physique en tout ça.»

À Seattle, Lynch a été l’un des meilleurs porteurs de ballon de la NFL et il notamment remporté le Super Bowl lors de la campagne 2013. Il a pris sa retraite une première fois en 2015 et après une pause d’un an, il est revenu au jeu avec les Raiders d’Oakland. Son dernier affrontement de la NFL remonte au 14 octobre 2018 et était joueur autonome depuis mars.

Les Seahawks sont présentement en excellente position sur le plan du classement, eux qui sont assurés de faire les éliminatoires. Ils concluront leur saison régulière face aux 49ers de San Francisco, dimanche. Le gagnant de ce duel décrochera le titre de la section Ouest de l’Association nationale.