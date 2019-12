Un possible cadeau verglacé de Dame Nature vendredi dans le sud-ouest du Québec

Dame Nature pourrait bien offrir un cadeau de son cru aux habitants du sud-ouest de la province sous la forme d'un cocktail de précipitation incluant de la neige, du verglas et de la pluie.

«Des périodes de pluie ou bruine verglaçante sont prévues sur le sud-ouest du Québec. Elles débuteront en fin de journée jeudi sur le Témiscamingue avant d'atteindre l'Outaouais, les Basses-Laurentides, le Grand Montréal et la Montérégie au cours de la nuit suivante. Les précipitations devraient se changer en averses de pluie tard vendredi matin. a averti Environnement Canada mercredi.

La quantité de verglas attendue devrait demeurer modeste, «mais suffirait à rendre les routes et trottoirs glacés et glissants», a précisé l'organisme fédéral.

Tout porte à croire que les précipitations de neige ou de verglas ne dureront pas vendredi, du moins dans le sud de la province. À Montréal, le mercure pourrait grimper jusqu'à 8 °C au cours de la journée, transformant les précipitations en pluie.

Par contre, plus à l'est, les températures demeureront plus propices au verglas. Notamment, le thermomètre devrait afficher un maximum de 4°C à Trois-Rivières et de seulement 0 °C à Québec.