10 sites où trouver des billets d'avion pas chers

Connaissez-vous les meilleurs sites internet pour trouver des billets d'avion abordables?

Il existe une foule comparateurs de prix et autres sites d’aubaines de voyage disponibles sur le web. En voici quelques-uns à consulter pour vos prochaines recherches!

LES CHASSEURS D’AUBAINES

Des aller-retour Montréal-Tokyo pour moins de 500 $ en février? Des billets pour la Floride à 50 $ en avril? Les sites qui répertorient les meilleures aubaines aériennes du moment se sont multipliés au Québec ces dernières années. Grâce à différentes méthodes ou technologies, ils arrivent à dénicher les «deals» imbattables pour des dates et des destinations spécifiques. Ce ne sont pas des sites de réservations. Ils vous redirigent vers des sites où faire vos transactions.

1. Les Vols d’Alexi

Fondé en 2018 par le Québécois Alexi Roy, qui se décrit comme «un savant fou des vols d’avion», Les Vols d’Alexi vous envoie des alertes de «deals» par courriel. Deux forfaits possibles, selon votre soif de rabais: gratuit ou payant (pour recevoir toutes les aubaines).

* Aubaines au départ des aéroports de Montréal, Québec, Toronto, Calgary, Vancouver et Paris

2. Flytrippers

Flytrippers a été fondé fin 2016 par deux passionnés de voyage originaires de Trois-Rivières. Depuis ce jour, ils traquent les vols à très bas prix, les affichent sur leur site et alertent gratuitement leurs abonnés par courriel. Ils suggèrent aussi des trucs et des «passe-passe» pour voyager à bas coût.

* Aubaines au départ de Montréal, Québec et de dizaines de villes canadiennes, américaines et européennes.

3. Yulair

Certainement un pionnier québécois de la chasse aux aubaines aériennes, Yulair traque les bons prix depuis la fin de 2012. Il a changé de mains depuis sa création, mais on y trouve toujours une sélection des meilleurs vols du moment, avec les dates précises, et propose un abonnement gratuit à des alertes courriel.

* Aubaines au départ des aéroports de Montréal, Québec, Toronto, Vancouver et New York

LA BOULE DE CRISTAL

4. Hopper

Né à Montréal, Hopper n’est pas un site, mais bien une application qui «prédit le futur prix des vols». Vous entrez votre destination et Hopper génère un calendrier dans lequel sont identifiés les moments où les vols seront les moins chers et les plus chers dans l’année à venir, selon de savantes prédictions. L’app peut surveiller une destination pour vous et vous alerter quand les prix baissent ou s’apprêtent à monter. La réservation se fait sur Hopper directement.

* En anglais seulement

LES AGRÉGATEURS DE VOLS

On peut bien sûr chercher des vols directement sur le site d’un transporteur aérien comme Transat ou Air Canada. Mais il existe aussi une multitude d’agrégateurs de vols qui permettent de comparer les prix de centaines de compagnies aériennes et agences de voyages en ligne. En gros, un agrégateur scanne le web pour nous, nous soumet une liste de vols selon nos critères de recherche et nous dirige vers des sites où réserver.

5. Momondo

L’un grands des favoris parmi les outils de recherche de vols, notamment en raison de ses graphiques montrant les variations de prix par jour... et ses bons résultats.

6. Google Flights

À notre avis le plus convivial en raison de son calendrier avec tarifs qui s’affiche à même l’outil de recherche, sur la page d’accueil. On voit immédiatement les prix précis selon les dates, sans avoir à lancer plus d’une recherche.

7. Trip Advisor

Trip Advisor est davantage qu’un site de commentaires de voyageurs. On peut désormais aussi y faire des recherches pour trouver des billets d’avion à bons prix.

8. Kayak

Parmi les plus connus, Kayak est l’un des agrégateurs avec le plus de filtres pour affiner sa recherche. Autre plus: son graphique qui montre en un coup d’oeil la tendance des prix pour les dates à venir.

9. Skyscanner

Voilà un autre site qui a bonne réputation auprès des voyageurs, en raison de ses résultats probants. La recherche s’affiche selon ce que vous voulez: le moins cher, le plus rapide ou le meilleur (une combinaison des deux).

10. Expedia

Expedia est une agence de voyages en ligne ainsi qu’un agrégateur de vols. On peut réserver différents produits touristiques directement sur le site, et chercher des billets à bons prix également.

D’autres pistes pour comparer les prix des vols:

- Flightnetwork, une agence de voyages en ligne canadienne

- FlightHub, une agence de voyages en ligne montréalaise