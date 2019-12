8 objets pour la maison à se procurer à rabais durant le Boxing Day

Ces petits objets qui ont pour tâche de nous faciliter la vie sont à bon prix durant la semaine d’Après-Noël. Si vous tardiez à vous les procurer, c’est le moment idéal.

Amazon offre des rabais très intéressants à saisir rapidement puisque les bonnes offres ont la réputation de s’envoler!

1. Aspirateur automatique

Le rêve! Passer la porte au retour du travail et réaliser que la tâche de l’aspirateur a été effectuée durant votre absence... et ce, à tous les jours.

Aspirateur Shark modèle RV720C à 299,98 $ au lieu de 399,99 $.

Achetez en ligne.

2. Mini jardin 4 saisons

Grâce au mini jardin d’intérieur, vous n’aurez plus à attendre la venue du printemps pour profiter des arômes délicieux que procurent les fines herbes à vos plats.

Jardin d’intérieur de AeroGarden Harvest à 149,99 $ au lieu de 229,95 $.

Achetez en ligne



3. Friteuse à air

Si, parmi vos résolutions du Nouvel An, se retrouve celle de manger plus sain, voici un appareil de cuisson qui vous aidera à vous adapter à votre nouveau mode de vie. En effet, cette friteuse révolutionnaire ne nécessite qu’une cuillère à soupe d’huile.

Friteuse 3 de Philips à 269,95 $ au lieu de 369,99 $.

Achetez en ligne



4. Mélangeur tout-en-un



Cet appareil est parfait pour ceux qui ont peu de rangement dans leur cuisine. Le même appareil hache, mélange, broie et plus encore, sans que vous ayez à sortir plus d’un outil.

Appareil de cuisine de Braun à 140 $ au lieu de 182,46 $.

Achetez en ligne



5. Machine à café espresso et cappuccino

Vos matins ne seront plus les mêmes avec cette machine à café. Vous obtiendrez des cappucinos délicieux et de la mousse riche grâce au mousseur intégré.

Machine à café de De’ Longhi à 149,99 $ au lieu de 159,99 $.

Achetez en ligne



6. Mijoteuse



Contrairement à une mijoteuse traditionnelle, celle-ci vous permet, grâce à sa conception polyvalente, de saisir vos viandes et volailles préférées à la perfection à même l’appareil. La technologie ExacTemp garantit un résultat optimal grâce aux réglages de température très précis.

Mijoteuse modèle Livenza de De’Longhi à 99,99 $ au lieu de 156,82 $.

Achetez en ligne

7. Mélangeur autochauffant

Cet appareil aux commandes intuitives est garant de délicieux résultat à tout coup. En plus de réchauffer, ce mélangeur fait la promesse de rendre vos potages lisses en un tour de main.

Mélangeur de Vitamix à 449,95 $ au lieu de 549,99 $.

Achetez en ligne

8. Batteur sur socle



Le batteur sur socle de Kitchen Aid est devenu un incontournable pour tous les pâtissiers amateurs au fil des années. Procurez-vous le vôtre au rabais sans tarder.

Batteur de KitchenAid à 269,99 $ au lieu de 399,99 $.

Achetez en ligne

Voilà qui devrait bien occuper votre lendemain de Noël!

* Les aubaines mentionnées le sont à titre indicatif et sont sujettes à des hangements.