Décision difficile

Son moment de réflexion et sa réticence à rejoindre l’Académie de la NBA dépassaient l’entendement. Poussé par ses camarades, les membres de sa famille et des entraîneurs, Tre-Vaughn Minott a finalement accepté de s’exiler à Mexico en septembre dernier.

N’importe quel athlète mesurant 6 pi 10 po doté de talent aurait accepté l’invitation sur-le-champ, sans même réfléchir ne serait-ce qu’une seconde.

Pourquoi Tre-Vaughn ? Il a baissé les yeux et s’est esclaffé en entrevue avec Le Journal de Montréal avant le dernier match du tournoi à Saint-Lambert.

« Parce que je ne voulais pas quitter ma maison et ma famille. C’est dur à faire », a-t-il plaidé. Avec raison, il s’agit d’un déracinement important, surtout pour un jeune athlète qui n’a jamais vécu pareil chamboulement dans sa vie.

« J’avais même refusé au départ, a-t-il renchéri. Tous mes amis m’ont dit que j’avais tort, que je devais me rendre au Mexique. On me disait que j’étais fou de ne pas saisir l’opportunité. Je suis finalement revenu à la raison.

Jouer collégial au Québec ou jouer pour l’Académie de la NBA, il y a une très grande différence, a raconté celui qui se décrit comme un casanier. C’était plus bénéfique pour mon avenir d’aller au Mexique afin de poursuivre mon développement. »

Sacrifices

Un entraîneur lui a aussi fait comprendre que quitter la maison n’était pas si catastrophique. Il faisait deux pas vers l’arrière dans sa vie personnelle pour ensuite en faire un très grand dans sa vie professionnelle. À 6 pi 10, grandir dans le cocon de la NBA, on parle plutôt de pas de géant...

Il a sauté dans l’avion, cap sur la capitale mexicaine. À son arrivée, les Québécois Olivier-Maxence Prosper et Benedict Mathurin l’attendaient à bras ouverts. Ils ont ainsi contribué à lui éviter le mal du pays.

« Je ne les remercierai jamais assez. Ils ont rendu la transition plus facile comme je les connaissais déjà. Ils sont comme mes frères. Je n’étais pas seul et on vivait tous la même aventure. Ils m’ont tellement aidé et ils continuent à me pousser dans le processus.

Parfois, quand l’envie et l’entrain n’y sont pas à mon réveil le matin, ils me rappellent mes objectifs. Ils me poussent à me dépasser. »

C’est que, selon son récit, Minott se décrit comme un joueur « un peu paresseux ».

« Quand je jouais au Québec, je me disais que c’était suffisant et que j’avais encore du temps devant moi avant de percer, a expliqué le centre grand format pesant 247 livres.

Je me suis aperçu à l’Académie que je ne peux plus attendre. Je dois travailler dès maintenant et montrer toute ma volonté. Il fallait que je me réveille, car ce que je veux faire dans la vie, c’est jouer au basket. »

Avec les « grands »

Lorsque mis au fait de ses propos, Walter Roese a froncé les sourcils. Il n’estime pas que son nouveau poulain est paresseux. Il voit un jeune homme réservé, intelligent, qui a toujours joué avec des plus « petits ».

« Il était peut-être dans sa zone de confort. Sans pousser la machine à sa grandeur, il parvenait à bien jouer. Maintenant, le niveau de jeu est plus élevé. Les gars sont aussi grands que lui. Il est donc plus conscient sur le terrain. Il doit entre autres améliorer sa vitesse d’exécution », a mentionné celui qui l’utilise à diverses positions.

Minott souhaite que ce passage au Mexique soit sa rampe de lancement vers les universités américaines.