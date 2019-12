«Est-ce que l’image, c’est important? Bien oui», affirme Sophie Durocher

L’animatrice Sophie Durocher s’est exprimée sur l’importance qu'a pour elle son image, affirmant qu’en vieillissant, on se pose «plein de questions».

«Est-ce que l’image, c’est important? Bien oui. Même si je fais de la radio. Écoute, on fait de la radio à QUB, il y a une caméra qui nous prend. Je veux dire, à l’époque, j’avais reçu Patrick Bruel à l’émission et ils ont fait une photo de moi, les gens de QUB, et ils ont mis ça sur les médias sociaux. Moi, c’est sûr que je regarde la photo et je me dis: “Tu es trop ci, tu es trop ça”», a expliqué Sophie Durocher dans le balado Tire-toi une bûche avec Master Bougaricci, à QUB radio.

Elle désire que son image soit respectable, mais elle n’en fait pas une obsession.

«Est-ce que l’image est importante? Bien, ce serait complètement stupide ou menteur de dire non. Est-ce que j’accorde énormément d’importance à l’image? Non. Je ne suis certainement pas la fille de ma génération qui y accorde le plus d’importance», a ajouté Mme Durocher.

ÉCOUTEZ l'épisode complet de Tire-toi une bûche avec Master Bougaricci mettant en vedette Sophie Durocher:

En vieillissant, l’animatrice se pose de plus en plus de questions sur ce qu’elle dégage.

«L’image est importante tout le temps et, moi, je ne te cacherai pas qu’avec l’âge, tu te poses plein de questions sur, justement, qu’est-ce que j’accepte de montrer de mon intimité. Est-ce que les gens vont me suivre dans mes délires?» a ajouté Sophie Durocher.