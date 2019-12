Le poids de la responsabilité

J’ai 68 ans. J’ai perdu ma mère alors que j’étais en voyage humanitaire en Amérique du sud. Ça faisait longtemps que je me préparais à cette mission que j’avais planifiée de faire dès les premiers mois de ma retraite. Ma mère a fait un grave AVC au troisième mois de mon voyage prévu pour durer six mois.

Mes deux sœurs qui étaient à ses côtés m’ont demandé de ne pas interrompre mon voyage puisqu’elles se portaient garantes de ma mère. Mais comme j’avais toujours été sa préférée, je m’en voulais de l’abandonner ainsi à son sort sans faire un effort pour elle. Deux mois plus tard elle en a fait un deuxième encore plus violent et elle n’en a pas réchappé. Je suis donc revenue quand même avant la fin de ma mission pour assister à ses funérailles. Je m’en veux depuis ce temps-là. Comment fait-on pour se pardonner à soi-même?

Une fille indigne

Indigne de quoi? Vous avez suivi votre chemin de vie pendant que votre mère terminait le sien en compagnie de vos sœurs. Qu’y a-t-il de mal à ça? Vous savez qu’il existe des thérapies en suivi de deuil qui aident les gens comme vous à faire la paix avec ce passage de la vie qui leur reste en travers de la gorge? Une visite en librairie vous ferait découvrir une foultitude de livres pour vous accompagner dans cette démarche.