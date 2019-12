Les Fêtes, un «cocktail explosif» pour la violence conjugale

Le drame survenu mercredi à Montréal est un rappel que les crimes liés à la violence conjugale sont en hausse, particulièrement durant le temps des Fêtes.

Alors qu'on constate un léger recul de la plupart des crimes au Québec, le nombre de cas liés à la violence conjugale ne diminue pas. Selon les plus récents chiffres de Statistiques Canada sur les homicides au pays, ceux de nature conjugale ont enregistré une hausse de neuf meurtres en 2018.

Le nombre de demandes d’aide est également en hausse. Chez l’organisme SOS violence conjugale, ce nombre est passé de 29 000 à 31 000.

«On a toujours entre 12 et 15 femmes qui vont être assassinées dans un contexte de violence conjugale au Québec. Au Canada, c’est une femme tous les trois jours environ», souligne Claudine Thibaudeau, qui est travailleuse sociale à l’organisme.

«On parle des meurtres, mais nous, à SOS violence conjugale, on reçoit des appels tous les jours concernant des situations très graves et où il y a un potentiel de danger qui est important», poursuit l’intervenante.

Une période explosive

Le temps des Fêtes représente une période particulièrement propice aux violences faites à l’intérieur de la famille. Les deux derniers jours à Montréal en sont de bons exemples, alors qu’un homme à assassiner une femme par balle avant de s’enlever la vie, mercredi, et qu’un fils a agressé à l’arme blanche sa mère la nuit dernière.

Selon un psychologue, le temps des Fêtes représente pour plusieurs une source de stress élevée qui peut contribuer à être un élément déclencheur des violences.

«On arrive dans le choc de réalité. Il va y avoir de l’alcool, un dérèglement des heures de sommeil, les gens veillent plus tard : c’est un beau cocktail pour qu’il y ait un “boum” émotionnel», souligne Paul Simard.

Manque de ressources

Lorsqu’un homicide conjugal survient, le nombre d’appels grimpe immanquablement chez l’organisme. Selon Mme Thibaudeau, cela peut en partie être dû à la médiatisation des ressources disponibles, mais aussi à une prise de consciences des dangers qui guettent les victimes de violence conjugale.

«Les femmes ont peur et elles voient jusqu’où ça peut aller, souligne-t-elle. Il y a souvent des menaces de mort dans des cas de violence conjugale. [...] Elles peuvent s’en souvenir et ça peut faire augmenter leur sentiment d’être en danger, et elles ont raison.»

Malheureusement, les ressources ne sont pas toujours disponibles pour ces femmes, particulièrement celles qui doivent être hébergées pour leur sécurité.

«En ce moment, à Montréal, il y a quatre places pour des familles. Il n’y a pas de place – ou très peu – en Montérégie et à Laval. Mais nous, par jour, on reçoit beaucoup plus de demandes d’hébergement que ça», déplore Mme Thibaudeau.

Lorsque le réseau est saturé de la sorte, l’organisme se voit contraint de proposer aux femmes victimes de violence conjugale de se délocaliser dans d’autres régions du Québec comme Trois-Rivières ou Mont-Laurier pour leur sécurité.

Selon la professeure à l’école de travail social et criminologie de l’Université Laval Catherine Rossi, ce sont plus de 30 000 femmes qui sont victimes de violences de la part de leur partenaire chaque année, considérant que 70 % d’entre elles préfèrent ne rien dire.

Justement, les organismes ne prennent pas de vacances durant le temps des Fêtes. Ceux-ci continuent de demander au gouvernement davantage de ressources et d’hébergement afin d’offrir un peu de répit au personnel à bout de souffle.