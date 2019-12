Mes 25 coups de cœur de l’année

Des nouveautés à la pelle, des restaurants qui changent d’orientation, des valeurs sûres, des incontournables, des chouchous... les bonnes tables à Montréal et ailleurs au Québec abondent. On peut même affirmer que le Québec--- se démarque de plus en plus sur la scène internationale---. Nous pouvons nous en féliciter. Je le dis sans complexe : la restauration d’ici est la meilleure en Amérique du Nord. Voici mes coups de cœur de l’année.

1. H4C par Dany Bolduc

C’est le renouveau de l’année, impressionnant. J’ai vécu l’expérience du grand menu le soir et dégusté un brunch éblouissant, servi uniquement le dimanche. Assurément, le restaurant qui m’a le plus séduit pour l’année 2019. Un univers gastronomique totalement abouti, d’une incroyable précision et un accueil-service-vin très professionnel. En cuisine comme au service, le H4C est à la recherche du geste parfait, et ça l’est. Je suis sous le charme total.

538, place Saint-Henri, Montréal H4C 2R9 514-316-7234

2. Jérôme Ferrer - Europea

Photo courtoisie

Europea a déménagé dans un lieu d’une grande luminosité, il vient entre autres de remporter le prestigieux prix Americas Restaurant aux Restaurant & Bar Design Awards à Londres, pour ce nouveau local. Le chef Ferrer est aujourd’hui dans un lieu qui lui permet d’être en harmonie avec son univers culinaire très créatif. Les gourmets seront épatés par les présentations toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Une grande table.

1065, rue de la Montagne, Montréal H3G 0B9 514-398-9229

3. Pigor

J’adore. C’est le triomphe de la jeunesse. Quatre copropriétaires, deux jeunes chefs en cuisine et deux sœurs en salle, tous moins de 30 ans. Cuisine créative, oui, mais avec des techniques d’une grande précision, ne laissant aucun doute sur leurs savoirs culinaires. Accueil charmant, ambiance relaxe, vins bien choisis. Carpaccio et foie gras, un délice. Dorade formidable de fraîcheur. Canard et châtaigne, délicat. Ris de veau qui fond en bouche.

3780, rue Wellington, Verdun H4G 1V2 514-907-0816

4. Maison Boulud

Le Ritz-Carlton rénové avec éclat, notamment avec le spectaculaire lounge Dom Pérignon et le très discret et charmant bar à cocktail Grand-Marnier, propose l’une des meilleures tables en ville. Le chef Ricardo Bertolino, disciple de Daniel Boulud, imprime son savoir-faire motivé par les saveurs italiennes, françaises et québécoises. Une cuisine délicate, faite de produits exceptionnels, sans en dénaturer les goûts propres avec une multitude d’éléments, bravo. Desserts de grand niveau. Service très professionnel.

1228, rue Sherbrooke Ouest Montréal H3G 1H6 514-842-4224

5. Helena

Photo courtoisie

La chef Helena Loureiro bichonne ses clients midi et soir. Seule leur satisfaction est importante pour cette femme de grand talent. Cuisine portugaise, oui, mais pas que. Elle se fait un point d’honneur de bien représenter son pays et sa culture d’origine, mais elle s’assure aussi d’intégrer des produits d’ici et s’en fait une fierté. Belle carte des vins, service impeccable.

438, rue McGill, Montréal H2Y 2G1 514-878-1555

6. Chasse-Galerie

Un vent de changement au Chasse-Galerie. Mon dernier repas fut mémorable. Particulièrement avec le foie gras de canard rôti entier et servi directement avec garniture aromatique dans une terrine puis déposé au centre de la table. Si vous voulez vivre un petit moment de grâce, voilà. Le menu dégustation est savoureux. Superbe carte des vins. Ambiance très chaleureuse.

4110, rue Saint-Denis Montréal H2W 2M5 514-419-9601

7. Jellyfish

L’audace du talentueux chef Mathieu Masson-Duceppe m’épate toujours. Le jeune chef propose une cuisine à partager, il ose combiner avec justesse le cru, le cuit, le grillé, le végétal, la terre et la mer. L’accueil et le service sont charmants, l’ambiance est festive et propice aux grandes réunions et même aux premières rencontres.

626, rue Marguerite d’Youville Montréal H2Y 2E4 514-303-0908

8. Rosélys

Une belle table bistronomique, le Rosélys est vite devenu, depuis la transformation complète de l’hôtel Fairmont Reine Elizabeth, un restaurant de référence pour les gens d’affaires du centre-ville. La cuisine est sérieuse, le service efficace, les desserts sont de classe mondiale. C’est chic, mais pas intimidant, parfait aussi pour manger au grand bar au centre du restaurant.

900, boulevard René-Lévesque Ouest Montréal H3B 4A5 514-954-2261

9. Café Ferreira

Aller au restaurant Ferreira, c’est partir en vacances, s’évader. La mer surtout, ses poissons frais, comme les fameux sébastes et garoupa servis dans leur cocotte, les fruits de mer, la terre aussi, les vins très bien choisis, plaisir garanti. Le service est compétent et la constance est au rendez-vous. Bravo, Carlos Ferreira.

1446, rue Peel, Montréal H3A 1S8 514-848-0988

10. Cœur de Loup

Un autre chouchou découvert cette année. La chef Fabrizia Rollo, ancienne candidate de l’émission Les Chefs et demi-finaliste du Chef Battle, propose une cuisine réconfortante. En fait, elle fait de la cuisine et non pas de l’assemblage d’ingrédients. Résultat, tout est bon, très bon même. Parfait pour les grandes tablées d’amis ou en tête à tête au bar.

1141, rue Bélanger, Montréal H2S 1H6 514-278-5687

11. Renoir

Restaurant du très joli hôtel Sofitel, Renoir perpétue la grande tradition culinaire française, avec modernité, grâce au chef Olivier Perret qui s’amuse à mettre les produits et producteurs du Québec en valeur. Cochon de Gaspor. Magret de canard de la Ferme de Marieville. Aubergine de la Ferme Lussier. Agneau du Québec... Les desserts sont exceptionnels, vraiment. Brunch spectaculaire.

155, rue Sherbrooke Ouest, Montréal H3A 2N3 514-788-3038

12. Bar George

Le Bar Georges situé dans l’ancien club privé Mount Stephen se donne pour mission de présenter la gastronomie anglaise et de la sublimer. Tout cela grâce au talent du chef Kevin Ramasawmy et de son équipe dévouée. Le résultat est épatant, surtout avec des plats emblématiques comme le bœuf Wellington et autres grands classiques parfaitement exécutés. Le bar à cocktail est phénoménal.

1440, rue Drummond, Montréal H3G 1V9 514-669-9243

13. Magnolia

Photo courtoisie

Au Magnolia, la qualité est aussi synonyme de prix très doux. Joli petit local, très bien aménagé, cuisine ouverte pour voir l’action des chefs. Cuisine savoureuse, des classiques revisités, des interprétations végétales impeccables, tout est délicieux. Accueil et service sympathiques. Un très gros coup de cœur de l’année.

2600, rue William-Tremblay # 120 Montréal H1Y 3J2 514-543-5300

14. Oregon Bar à vin

Photo courtoisie

Côté cuisine, vous goûtez la vérité, comme les exceptionnels agnolotti, brocoli, cheddar d’Avolea et bacon d’agneau. Mousse de foie de canard parfaitement préparée, délicate et suave servie avec un formidable pain. Onglet de bœuf, champignons sauvages, bleuets et beurre noisette. Prix très doux, vins bio et nature de belle qualité, un autre chouchou.

241, boulevard Curé-Labelle Sainte-Rose H7L 2Z9 579-641-1414

15. Miel

Le populaire chef Hakim Chajar propose dans son restaurant de Pointe-Saint-Charles une cuisine voyageuse. Magnifique Serrano vieilli 18 mois, beurre noisette. Burrata, brocoli rôti aux truffes noires, vinaigrette échalote, harissa, raisins frais. Cavatelli, beurre de porcini, joue de bœuf braisé, brunoise de céleri rave, poireau sauce foie gras ou la formidable pieuvre grillée. Des réalisations qui révèlent bien sa vision culinaire.

2194, rue Centre, Montréal H3K 1J4 438-381-3838

16. Auberge St-Gabriel

Un vent de nouveauté souffle sur la plus ancienne auberge de Montréal. En effet, c’est à une femme chef que l’on doit ce renouveau, Audrey Dufresne, anciennement chef propriétaire des Trois petits Bouchons. Il faut absolument déguster les volailles rôties à la broche, son risotto truffe et chocolat blanc, son aligot est délicieux et si vous avez la chance d’aller aux soirées fondues suisses, c’est un péché de gourmandise.

426, rue Saint-Gabriel, Montréal H2Y 2Z9 514-878-3561

17. Le Boulvardier

La cuisine de cette brasserie chic et contemporaine est dorénavant sous la houlette du chef David Pellizzari. Sa cuisine créative met les bons produits d’ici et d’ailleurs en évidence. Sa panisse, caponata, pois chiches, cresson, caramel de tomates est un petit bijou.

2050, rue Mansfield, Montréal H3A 1Y9 514-985-6072

18. La cuisine

Ambassadeur de saveurs de la Zone Boréale, le chef et copropriétaire David Janelle est un fier représentant de la cuisine et des produits du Québec. Feuilleté de noix de ris de veau à l’hydromel Des Ruisseaux, pleurotes champignons du fjord et huile de dermatose. Un vrai ambassadeur du Québec gourmand.

387-A, rue Racine E, Chicoutimi G7H 1S8 418-698-2822

19. Le Richmond

Le nouveau chef du Richmond, Gianfranco Schifano, épate les clients du chic restaurant avec des plats délicats mariant les spécialités de sa Sicile natale avec les styles et techniques de la grande cuisine française. Gnocchis d’une grande délicatesse. Lasagne de fruits de mer. Morue en croûte de pomme de terre, trio tiramisu. Ambiance festive, brunchs thématiques épatants.

377, rue Richmond, Montréal H3J 1T9 514-508-8749

20. Hanzo Izakaya

Hanzo est un restaurant qui vous transporte directement au pays du Soleil-Levant. Black Gyoza, porc, crevettes, champignon noir, yuzu kosh, huile de chili, vraiment délicieux. Je vous recommande aussi le Hamachi Sashimi ; mâche, kumquat confit, oignon vidalia, orange, vinaigrette au yuzu & cayenne, d’une magnifique fraîcheur. Les prix sont raisonnables, le service très attentif et les sakés recommandés sont vraiment délicieux.

417, rue Saint-Nicolas, Montréal H2Y 2P4 514-543-6400

21. Taverne 1855

Photo courtoisie

Le chef Éric Garand et la sommelière Jenny Dufour forment un duo de choc. Restaurant convivial, cuisine sérieuse réalisée par un chef consciencieux. Les propositions culinaires sont bien réconfortantes, comme la chaudrée de palourdes, poutine au canard du Lac-Brome, jarret d’agneau braisé et gâteau moelleux au chocolat. Les portions sont généreuses et les prix sont modérés. L’été, la terrasse est bien agréable, une belle adresse dans les Cantons-de-l’Est.

428, rue Principale Ouest, Magog J1X 2A9 819-769-1233

22. Le Pois Penché

Le Pois Penché, c’est la brasserie parisienne par excellence, mais je pourrais aussi dire lyonnaise, puisque le chef Josserant Valiquette revient d’un stage à la brasserie Paul Bocuse à Lyon. Menu orienté sur les produits de la mer (bar à huîtres, surtout), mais aussi sur de beaux classiques rajeunis, comme la copieuse soupière de fruits de mer au safran. La cuisse de canard confite maison, pommes de terre rattes au magret fumé, sauce moutarde. Les desserts sont dignes de mention.

1230, boulevard de Maisonneuve Ouest Montréal H3G 1M2 514-667-5050

23. TimeOut Market et Le Central

Photo courtoisie

Une quarantaine de restaurants dans deux lieux spectaculaires pour manger une multitude de plats à prix raisonnable, le tout, dans un environnement convivial et rassembleur. Burger T. Le Chasse et pêche. Moleskin. Montréal Plaza Deli. Grumman 78. Le Red Tigre, Paul Toussain, Foxy Pintxo. Heirloom. Misoya. Mignonnette. TipTip. Gras Dur. Morco. Bagadó. Émilia... Pour manger et boire heureux à Montréal pendant vos achats au centre-ville et pour les avant et après-spectacle, c’est parfait.

24. Au Tarot

Restaurant méditerranéen, cuisine maghrébine vraiment très bien faite et une constance qualitative qui rassure les clients. En fait, Au Tarot est ouvert depuis plus de trente ans. Dans un monde de l’éphémère, on peut presque affirmer que c’est un exploit. Il faut dire que le propriétaire est un vrai restaurateur, ceci explique sûrement cela. Il accueille ses clients comme des amis, avouez qu’on aime tous cela. Les tajines sont incroyables, les couscous sont vraiment copieux et savoureux et bonheur ajouté, c’est un restaurant apportez votre vin. Parfait en tête à tête ou petit groupe.

500, rue Marie-Anne, Montréal H2J 2A3 514-849-6860

25. Bazarette bar à vin

Le Bazarette est une bien belle surprise du Centre Bell. Les petits plats à partager sont fort bons. Une carte des vins d’importation privée issue en majorité d’une agriculture raisonnée, biologique ou nature. Je vous recommande vraiment de vous laisser guider par le jeune sommelier passionné, il vous surprendra. Une bien belle découverte.

1909, av. des Canadiens-de-Montréal Montréal H4B 5G0 514-929-9463