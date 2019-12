Où et quand tombera la pluie verglaçante?

Un changement de température important attendu sur plusieurs régions du Québec combiné à un système dépressionnaire amènera un épisode de pluie verglaçante qui pourrait compliquer les déplacements en cette période festive.

La pluie verglaçante qui a commencé à déferler jeudi matin sur le nord de l’Ontario, se dirigera vers l’Abitibi jeudi après-midi. La pluie verglaçante se mettra de la partie pour l’Outaouais dès ce soir et touchera ensuite Montréal et les basses Laurentides plus tard en soirée et au cours de la nuit.

Les régions de la Mauricie et Québec seront plutôt affectées par ce système dès vendredi matin, jusqu’en début d’après-midi.

Le secteur de Saguenay sera affecté essentiellement vendredi après-midi.

La pluie verglaçante sera mêlée à de la bruine et même si les quantités ne sont pas considérables, soit 2 à 5 millimètres, elles seront suffisantes pour rendre la chaussée glacée et glissante.

«Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Faites preuve de prudence lorsque vous marchez ou conduisez dans les secteurs touchés», prévient Environnement Canada sur son site internet.Redoux

Les précipitations devraient se changer en averses de pluie vendredi matin ou tôt en après-midi selon les secteurs.

«Un avertissement de pluie verglaçante est émis lorsque de la pluie tombe pendant que les températures sont inférieures à zéro, ce qui occasionnera des accumulations de verglas.»

Les températures se réchaufferont considérablement vendredi, pour un maximum prévu de 5 degrés Celsius à Montréal, 3 degrés à Trois-Rivières, et autour du point de congélation pour Québec.