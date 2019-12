Persévérance payante

On lui répétait sans cesse qu’il n’irait nulle part sans apprendre l’anglais et des résultats décents à ses cours. À force de persévérer, Bennedict Mathurin a fait fi des ragots et des obstacles dans sa vie, à Montréal-Nord. Si bien qu’il a tracé son chemin jusqu’à l’Académie de la NBA et qu’un avenir florissant s’étend devant lui.

Mathurin, un meneur de 6 pi 6 po âgé de 17 ans, aussi habile à l’attaque qu’en défense, ne s’est pas imposé de limites dans sa progression.

En passant par les Knights de Parc-Extension, le programme de l’École secondaire Georges-Vanier, et les Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne, il a bûché afin de mériter sa place à l’Académie de la NBA à Mexico.

Un long travail qui n’est pas passé inaperçu aux yeux du directeur technique Walter Roese, qui l’a recruté dès sa première saison en poste à titre de directeur technique de l’équipe d’Amérique latine.

Bons samaritains sur sa route

Dans son cheminement, Mathurin a vécu des moments difficiles. De la perte tragique de son frère dans un accident de vélo en ville aux idées noires d’abandonner le basketball, il n’a pas oublié pourquoi il était tombé en amour avec son sport. Évidemment, comme tout adolescent, il est arrivé au carrefour de décisions douloureuses. Il a souvent flirté avec le point de non-retour, sans toutefois le franchir.

Des anges veillaient à ce qu’il ne délaisse pas son talent. Michel Metellus l’a notamment guidé et continue à le faire. Nelson Ossé, qui a guidé le Montréalais Luguentz Dort, a aussi croisé son chemin en le redressant au passage.

« Je crois que si j’avais lâché, ça n’aurait pas été beau. On m’a beaucoup aidé. Je devais me concentrer sur mes études pour pouvoir jouer au basket », a raconté Mathurin, lors de son passage à Saint-Lambert avec son équipe de l’Académie de la NBA d’Amérique latine. Un retour aux sources qui lui a d’ailleurs fait grand bien, alors qu’il évolue dans cette formation depuis plus d’un an.

Par chance, il a croisé des intervenants qui ne désiraient que son bien, lui ouvrir les yeux et lui botter les fesses afin qu’il réalise son potentiel. Il a aussi vu sa sœur Jennifer exceller chez le Wolfpack de NC State jusqu’en 2017.

L’un avec l’autre

Dans l’univers de Nelson Ossé, il n’avait d’autre option que de se prendre en main dans ses études, sinon il ne jouait pas. Une médecine qui a d’ailleurs fonctionné avec Luguentz Dort.

« Nelson m’a montré que sans de bonnes notes à l’école, il n’y avait pas de basket. Une fois, j’ai raté six matchs de suite, près d’un mois, car je devais améliorer mon rendement, s’est-il souvenu, sourire en coin.

Je devais me présenter aux entraînements, mais je faisais mes devoirs. Ça prouvait que c’était plus important que le sport. »

« Je ne compte plus les fois où j’ai failli tout lâcher, a-t-il poursuivi dans son intéressante entrevue avec Le Journal de Montréal. Si je ne jouais pas au basket, je n’avais pas le goût d’aller à l’école. Ma famille m’a motivé et quand j’ai obtenu de meilleurs résultats, j’ai recommencé à jouer. »

Cette leçon est entrée comme une tonne de briques. Elle lui a permis d’ouvrir de nombreuses portes jusqu’à Mexico. Aux dires du directeur Roese qui le voit souvent plonger son nez dans ses livres, il continue à l’employer, car il doit dénicher une université où il pourra démontrer son talent sur le parquet. Plusieurs formations de la NCAA sont d’ailleurs intéressées, mais il n’a pas encore arrêté son choix sur sa prochaine destination. Mais habitué à la chaleur du Mexique, il souhaiterait rester au chaud, dans les États du sud !

Son instructeur voit en lui un joueur passionné et explosif qui saura animer une équipe collégiale. « Il montre plusieurs vitesses dans son style de jeu. Il change sa vitesse tellement bien, a-t-il analysé à propos de celui qui prend plaisir à foncer vers l’anneau.

Je crois que Ben n’a aucune limite. Depuis qu’il est arrivé à l’Académie, il a énormément progressé. Il a gagné grandement en maturité et il est un leader incroyable. Il va partir un jour en étant devenu un excellent joueur. Et tout ça, comme je le dis à tout le monde, ce sera grâce à lui. Il a tout réussi en persévérant. Chapeau. »

Une autre preuve démontrant que les obstacles sont surmontables.

Immersion mexicaine

Les voyages forment la jeunesse, dit le dicton. Force est d’admettre qu’à 5000 kilomètres du Québec, sous le chaud soleil de Mexico, les trois Québécois de l’Académie latine de la NBA vivent une expérience totalement dépaysante.

À 17 et 18 ans, Bennedict Mathurin, Olivier-Maxence Prosper et Tre-Vaughn Minott n’avaient jamais rien vu de semblable. Ils résident dans l’une des 10 plus grandes villes de la planète avec ses 21,6 millions d’habitants.

Les athlètes de l’Académie sont rassemblés sur un campus où convergent des sportifs mexicains de calibre international. Un endroit hyper sécurisé, selon les observations de Prosper, quand on connaît la réalité dangereuse de cette gigantesque cité et les violences à travers le pays.

Minott et Prosper s’habituent progressivement à leur nouvelle vie, alors qu’ils sont débarqués au Mexique il y a à peine quelques mois. Mathurin a quant à lui abattu la barrière des langues. Ayant d’importantes difficultés à communiquer à son arrivée il y a plus d’un an, il a appris l’espagnol et l’anglais.

Dans un encadrement très rigide échelonné sur cinq jours par semaine, du matin au soir, ils ont néanmoins des temps de repos. S’ils ne restent pas sur le campus, ils peuvent sortir en groupes. Et ils doivent signaler leur retour.

« Je préfère rester proche du complexe, car c’est très facile de se perdre, a indiqué Minott. J’aime bien ma nouvelle vie. Je me suis adapté. »

Goûter à la culture

Selon le directeur Walter Roese, ils doivent s’imprégner de la culture et former une grande famille dont les membres sont issus de plusieurs communautés ethniques des Amériques.

Pas question de les encabaner par crainte. Même dans une petite ville, on ne peut être totalement à l’abri. Ils peuvent ainsi s’émanciper et goûter à la véritable vie mexicaine. Mais à 22 h, politique oblige, il collecte tous les appareils cellulaires pour un repos total.

Les familles sont aussi impliquées dans le processus. Elles peuvent rendre visite dans la capitale et assister aux tournois partout en Amérique. Plusieurs fois par année, les athlètes retournent à la maison pour se ressourcer. C’est notamment le cas durant cette période des Fêtes.