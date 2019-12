Victoire surprise de la République tchèque

La République tchèque a causé toute une surprise lors de la première journée du Championnat du monde de hockey junior (CMJ) 2020 en venant à bout de la Russie 4 à 3, jeudi, à Ostrava.

L’équipe locale a ainsi fait plaisir aux 8693 spectateurs venus encourager leurs favoris. Les vainqueurs ont profité de l’indiscipline de leurs rivaux et des largesses du gardien Yaroslav Askarov pour remporter ce duel.

Les réussites de Simon Kubicek et Jan Jenik ont été inscrites alors que les Tchèques évoluaient en avantage numérique. Le but de Jenik a été produit sur un avantage de deux hommes et s’est avéré être le filet vainqueur.

Jan Mysak et Matej Blumel ont également déjoué Askarov, qui a été retiré de la partie après la deuxième période. Celui-ci qui est pressenti pour être un choix de première ronde au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey a cédé quatre fois sur seulement 13 lancers.

La réplique des Russes est venue des bâtons de Yegor Zamula (deux fois) et Vasili Podkolzin. L’espoir du Canadien de Montréal Alexander Romanov a obtenu une mention d’aide. Le défenseur a été le patineur le plus utilisé par son entraîneur, lui qui a passé plus de 23 minutes sur la glace.

Dans deux jours, la formation russe tentera de se reprendre face au Canada, alors que les favoris de foule essayeront de poursuivre sur leur lancée face à l’Allemagne.

Les Suisses victorieux

Dans l’autre affrontement présenté en matinée, les Suisses brisé une égalité de 3 à 3 en troisième période et ont finalement vaincu le Kazakhstan 5 à 3.

Après un peu plus de 11 minutes à faire au match, le défenseur David Aebischer a décoché un tir de la ligne bleue et l’attaquant Gian-Marco Wetter l’a fait habillement défier derrière le gardien adverse.

Il s’agissait de la deuxième mention d’aide du représentant des Olympiques de Gatineau dans cette partie. Matthew Verboon (deux fois), Jeremi Gerner et Joel Salzgeber ont été les autres marqueurs des vainqueurs. Le premier a cependant été très chanceux sur sa première réussite, puisque c’est le gardien Vladislav Nurek qui a marqué contre son camp.

Maxim Musorov (deux fois) et Ruslan Demin ont touché la cible chez les perdants.

Pour leurs prochains affrontements, la Suisse se frottera à la Suède, tandis que le Kazakhstan se mesurera à la Slovaquie.