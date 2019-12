BEAULIEU, Claude

À Saint-Adolphe-d'Howard, le 21 décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Claude Beaulieu, époux de Mme Denise St-Gelais.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Carole (Roch Jasmin), Michel (Julie Romanoff), Daniel (Louise Labelle), Marc (Christine Labonté) et Claude Jr, ses petits-enfants Dominic, François, Camille, Laurence et Anthony, ses arrière-petits-enfants Justine et Théo, sa belle-soeur Thérèse Rivet, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 décembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le lundi 30 décembre 2019 de 9h à 11h. Les funérailles seront célébrées à 11h en la Cathédrale de Saint-Jérôme, suivies de l'inhumation au cimetière de Saint-Jérôme.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à une des Fondations qui tenait à coeur à Claude, soit la Fondation Pallia-vie, la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme ou la Fondation Centraide Laurentides.