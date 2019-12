LAPIERRE, Jeannine

(née Auclair)



Le 22 décembre 2019, à l'âge de 88 ans est décédée Mme Jeannine Auclair résidente au CHSLD Jean-Louis-Lapierre de St-Constant, épouse de feu Fernand Lapierre.Elle laisse dans le deuil ses enfants Odette (Yves) et Jacquelin, ses petits-enfants Steven, Mélanie (Kevin) et Michael, son arrière-petite-fille Charlie, ses frères Robert (Yolande) et Roch (Colette), sa soeur Louisette (Pierre), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2le samedi 28 décembre 2019 de 19h à 22h, ainsi que le dimanche 29 décembre 2019 à partir de 10h. Les funérailles suivront à la chapelle du complexe funéraire à 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.