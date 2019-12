MALO, Marcelline



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Marcelline Malo, survenu le 17 décembre 2019 à la Source bleue, suite à une longue maladie, à l'âge de 72 ans. Elle était la conjointe de monsieur André Deschênes.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil, son beau-fils Francis ainsi que sa belle petite-fille Maude. Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.La famille recevra vos condoléances au:Tel: (450) 467-4780 - www.salondemers.comle vendredi 3 janvier 2020 de 19h à 21h30 ainsi que le samedi 4 janvier 2020 dès 9h.Les funérailles suivront samedi à 11h en l'église de Sainte-Julie, 1686 rue Principale, Sainte-Julie, J3E 1W7.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Source Bleue (Boucherville).