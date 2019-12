JAUVIN, Roger





Le 12 décembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Roger Jauvin. Il laisse dans le deuil son épouse Louise Girard, ses enfants Pierre (Ghislaine Beaulieu), Nathalie (Gilles Laporte), François (Marie Charbonniaud), Marie-Claude (Pierre-Alain Konrad), ses onze petits-enfants et ses deux arrière-petites-filles, son frère André (Hélène), ses soeurs Jacqueline, Denise et Thérèse (Ange-Marie), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses nombreux amis et collaborateurs.Roger Jauvin a débuté sa carrière d'entrepreneur en collaborant à la mise sur pied de plusieurs centres de travail adapté pour personnes handicapées, dont le tout premier Centre d'atelier protégé de l'État du Québec (CAPEQ). Premier québécois décoré Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de France, il a été un acteur important dans le développement de Vidéotron, la venue de TV5 au Québec (VFQ 99) et la réalisation du Téléport de Montréal. Hilairemontais depuis plus de 45 ans, il a contribué au développement économique régional en tant que propriétaire du Manoir Rouville Campbell pendant de nombreuses années ainsi que la Pépinière Auclair et Frères Inc.Pour d'autres, il aura été le partenaire de chasse et de pêche idéal et le maître de réception par excellence. Ses talents de chef cuisinier auront fait sa renommée. Son bonheur se trouvait quelque part au-delà du 52e parallèle, terre de la taïga, du lichen, des champignons sauvages et des aurores boréales. Il aimait profondément les artistes et l'art sous toutes ses formes, encourageant et soutenant leur créativité tout au long de sa vie.Pour sa famille, nous nous souviendrons de lui non seulement comme un bâtisseur, un visionnaire et un rassembleur, mais aussi comme un père et un grand-père fier de ses enfants et ses petits-enfants. Il a été l'époux affectueux de Louise Girard pendant plus de 47 ans.La famille remercie de tout coeur le personnel aidant pour leur accompagnement et leur dévouement tout au long des dernières années. Leur présence lui aura permis d'être dans le confort de son foyer le plus longtemps possible. La famille désire également remercier le personnel du Centre Marguerite-Adam pour l'accompagnement et les soins médicaux prodigués au cours des derniers mois.Une cérémonie à sa mémoire se tiendra à l'église de Mont St-Hilaire, 260 Chemin des Patriotes Nord, Mont St-Hilaire, le samedi 4 janvier 2020. La famille vous accueillera dès 9h et la cérémonie débutera à 10h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Société Alzheimer des Maskoutins-Vallée des Patriotes seraient grandement appréciés.