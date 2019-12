Alexei Emelin en Russie pour y rester

L’Avangard d’Omsk, dans la Ligue continentale de hockey (KHL), a annoncé avoir prolongé le contrat du défenseur Alexei Emelin de trois ans, vendredi.

L’ancien du Canadien de Montréal est donc sous contrat jusqu’au 30 avril 2022.

Il en est à une deuxième année dans la KHL depuis qu’il a quitté la Ligue nationale de hockey (LNH) au terme de la saison 2017-2018. Emelin, reconnu pour son jeu défensif et ses mises en échec percutantes, ne compte pas de points en huit rencontres avec l’Avangard lors de la présente campagne.

Le Russe a disputé sept saisons dans la LNH ; six avec le Tricolore et une avec les Predators de Nashville. Le joueur de 33 ans a aussi porté les couleurs des équipes russes du Lada de Togliatti et de l’Ak-Bars de Kazan avant de traverser l’Atlantique en 2011.

En 2019-2020, l’Avangard, piloté par le Franco-Ontarien Bob Hartley, est deuxième au classement de l’Association de l’Est de la KHL. L’équipe montre une fiche de 24-11-6, bonne pour 54 points.