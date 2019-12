[BALADO] Un dernier dimanche ponctué d’enjeux importants dans la NFL!

Dans le balado de La Zone payante, nous vous présentons les principales batailles à surveiller dans le cadre du dernier dimanche de football de la saison régulière dans la NFL.

Nous revenons aussi sur l’embauche de la semaine, le retour de Beast Mode à Seattle et l’arrivée possible du turbulent Antonio Brown chez les Saints de La Nouvelle-Orléans. Nous parlons également des demi-finales nationales de la NCAA, qui opposeront LSU à Oklahoma et Ohio State à Clemson!

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous

Nous y allons de nos prédictions de la semaine et nous concluons le balado avec la classique Chronique au bar!

17e segment audio 100% fantasy football

Nous vous présentons pour la dernière fois cette année notre segment 100% fantasy, dans lequel on vous donne quelques trucs pour préparer les alignements des différents pools dans lesquels vous avez su naviguer jusqu’à la finale! On vous donne ainsi l’identité de cinq joueurs à faire jouer absolument, cinq joueurs à laisser sur le banc et cinq joueurs à aller chercher dans le pool de joueurs autonomes qui peuvent vous aider tout de suite!

Écoutez le segment 100% fantasy ci-dessous

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d’animateurs de La Zone payante, à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

La Zone payante est coanimée par Matthieu Boivin, Jean Carrier et Stéphane Cadorette