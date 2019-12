Bref tour de piste au sud de chez nous

À quelques jours d’entreprendre une nouvelle année, il est utile de jeter un coup d’œil sur ce que fut 2019 au sud de notre pays québécois, en Amérique latine plus précisément,

Parmi les changements importants qui se sont opérés, il convient d’en signaler au moins trois. Commençons par les bonnes nouvelles. La plus importante, à mon avis, est la victoire, au premier tour, des forces progressistes de centre-gauche en Argentine, avec le tandem Alberto Fernandez et sa colistière, l’ex-présidente Cristina Kirchner. L’Argentine est un gros joueur sur l’échiquier latino-américain, avec plus de 43 millions d’habitants, et son économie se classe au troisième rang, après le Brésil et le Mexique. Dès son entrée en fonction, au début de décembre, le nouveau gouvernement a annoncé ses couleurs, en se distançant des pays du groupe de Lima et en accordant l’asile politique au président bolivien Evo Morales, renversé par un coup d’État dans son pays. Cette victoire va favoriser à coup sûr un réalignement des forces en Amérique latine.

L’autre bonne nouvelle est la libération de l’ex-président brésilien Luis Inacio Lula da Silva. Même si ses démêlés avec la justice de son pays ne sont pas terminés pour autant et que ses condamnations pour corruption l’empêchent pour l’instant de se présenter aux prochaines élections présidentielles, la nouvelle de sa libération a fouetté l’ardeur des troupes. Malgré tout, Lula jouit toujours d’une immense popularité parmi la population et son parti, le Parti des travailleurs, a déjà trouvé un candidat de remplacement pour les prochaines élections.

On peut classer au chapitre des bonnes nouvelles la résistance du gouvernement vénézuélien face aux constants coups de butoir de Washington. Ce n’est un secret pour personne que le gouvernement étatsunien cherche à renverser le gouvernement légitime du président Maduro, comme il s’est essayé avec La Havane, en multipliant les attaques terroristes à sa frontière avec la Colombie, en tentant sans succès d’imposer un gouvernement parallèle, en fomentant des actes d’insubordination dans les rangs de l’armée, en s’emparant des avoirs provenant du pétrole vénézuélien dans les banques étatsuniennes, en empêchant de toutes sortes de façons, plus illégales les unes que les autres, le Venezuela de vendre son pétrole à Cuba, etc.

Cuba aussi est, à ce chapitre de la résistance, un exemple de victoire et d’héroïsme. On avait parlé d’un retour aux années sombres de la « période spéciale », après l’effondrement du camps socialiste d’Europe de l’Est et de l’Union soviétique. Or, il n’en est rien. Cuba a su mobiliser rapidement ses forces vives pour relever les nouveaux défis, devant les obstacles que place sur son chemin, dans la vie de tous les jours, l’administration Trump, qui a fait de Cuba sa bête noire, pour mieux s’assurer du vote cubain de l’État de la Floride, en novembre 2020. En cette fin d’année, encore une fois, on pourra danser sur le malecon et dans tout le pays pour célébrer la nouvelle année et le 61e anniversaire de la révolution, après avoir célébré dans la dignité le 500e anniversaire de la ville de San Cristobal de La Habana.

(À suivre en 2020. Entre-temps, je vous souhaite une nouvelle année pleine de jolies surprises.).