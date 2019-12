Savard, Deborah (née Browne)



À Sainte-Julie, le 22 décembre 2019, est décédée paisiblement dans les bras de son mari, Deborah Savard, à l'âge de 68 ans.Elle laisse dans le deuil son mari Roger Savard, ses enfants Jessica (Sylvain Verrault) et Jennifer (Steve Witwicki), ses petits-fils adorés Jérémy et Mathieu (Boo-Boo), sa mère Sue Carole Pinkerton (Floride), son père feu Ernest George Browne, ses frères Richard Browne (Floride) et feu Philipp Browne ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 29 décembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles auront lieu le lundi 30 décembre 2019 à 11h en l'église Saint-François-D'Assise, 2122 Chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie, et de là au cimetière paroissial pour l'inhumation.