Deontay Wilder et Tyson Fury se reverront bientôt

Le détenteur de la ceinture WBC des poids lourds, Deontay Wilder, et le champion linéaire Tyson Fury se retrouveront le 22 février au MGM Grand de Las Vegas pour leur combat-revanche tant attendu.

Wilder (42-0-1, 41 K.-O.) a confirmé le tout sur son compte Twitter, vendredi. L’Américain s’était contenté d’un verdict nul majoritaire contre Fury (29-0-1, 20 K.-O.) le 1er décembre 2018 à Los Angeles. Depuis, Fury a vaincu Tom Schwarz et Otto Wallin cette année, tandis que le monarque des lourds du WBC a écarté de sa route Dominic Breazeale et Luis Ortiz.

«Je suis heureux et enthousiaste à l’idée de voir ce combat finalement avoir lieu, a commenté Wilder par le biais de propos diffusés sur le site du quotidien Los Angeles Times. J’ai prouvé ma valeur la première fois et je suis prêt à le montrer encore. Ce fut un duel avec une certaine controverse. Je promets à mes partisans que cette fois, il n’y en aura pas. Je vais régler son cas avant la fin.»

«Il n’y aura plus de jeux de cache-cache cette fois. La date est annoncée et la bombe est sur le point d’éclater. Le vrai champion sera couronné dans ce combat attendu depuis longtemps, a pour sa part mentionné Fury. C’est un dossier que je dois conclure et ça va se terminer le 22 février.»

Le premier duel entre les deux hommes avait généré environ 325 000 achats à la carte au réseau Showtime.