Des déplacements bien difficiles à Montréal vendredi

Le verglas qui a recouvert une bonne partie du sud du Québec vendredi a causé des dizaines de chutes et en a fait voir de toutes les couleurs aux ambulanciers.

Des gens qui s’agrippent de peine et de misère, des chiens qui patinent, des enfants qui tombent... Quelques millimètres de glace ont suffi à transformer les rues et les trottoirs de Montréal en une vraie patinoire.

« On a eu un nombre de chutes qui était beaucoup plus élevé qu’à l’habitude, a souligné Stéphane Smith, chef de service par intérim pour Urgences-Santé. À cause du verglas, il y a eu une augmentation des chutes au sol [et] une augmentation d’appels pour les accidents de voiture. »

En milieu d’après-midi, Urgences-santé avait déjà dénombré près d’une soixantaine de chutes à l’extérieur.

« On fonctionne actuellement à un rythme assez effréné d’environ 100 appels à l’heure, a alors expliqué le paramédical. C’est quasiment le double de ce qu’on fait habituellement. »

Le porte-parole recommandait d’ailleurs aux citoyens d’être prudents et d’utiliser des crampons si possible.

« Ceux qui en ont la chance devraient rester à la maison », a-t-il ajouté.

La chaussée était tellement glacée que les paramédicaux ont souvent dû épandre du sel pour s’assurer de transporter les patients de façon sécuritaire.

« Ça a beaucoup ralenti nos interventions », a expliqué Stéphane Smith.

De son côté, la Ville de Montréal soutient que toutes ses équipes étaient à l’œuvre pour assurer la sécurité des citoyens.

« Les opérations d’épandage se poursuivent, en particulier sur les trottoirs. Elles dureront aussi longtemps qu’il le faudra pour que la chaussée et les trottoirs soient et demeurent sécuritaires », a affirmé Anik de Repentigny, chargée de communication pour la Ville de Montréal.

Photo Pierre-Paul Poulin

Or, pour certains citoyens, le mal était déjà fait.

« Je suis tombée, je me suis presque fracturé la hanche. Moi je suis jeune, mais je pense aux [gens plus] vieux, c’est pire pour eux. C’était vraiment catastrophique ce matin vers 10 h, a tempêté une passante, qui a préféré rester anonyme, près de la station de métro Joliette. C’était annoncé depuis hier, je pense que la Ville aurait dû faire plus. »

Néanmoins, plusieurs piétons se sont dits satisfaits du travail de la Ville de Montréal pour déglacer les trottoirs.

Photo Pierre-Paul Poulin

« Du moment que t’as pas de voiture, c’est correct [...] J’ai quand même dû aider un itinérant qui était tombé, mais sinon c’est pas si pire », a notamment souligné Thierry Dumesnil, rencontré à proximité de la station de métro Berri-UQAM.