Des jumeaux inséparables, même à la retraite

Des jumeaux qui ont travaillé 40 ans ensemble à l’usine, du premier au dernier jour, savourent aujourd’hui leur retraite en faisant de la motoneige à la grandeur du Québec.

« On est entrés à l’usine en 1977, la même journée, comme journaliers, un peu avant d’avoir 19 ans. On a pris notre retraite l’an dernier. Aujourd’hui, on fait de la motoneige », partage Claude Boucher, 61 ans, en lançant un sourire à son frère Léo.

Pour les jumeaux, la motoneige a quelque chose de sacré. « Tous les hivers, on part une semaine entre gars. On fait entre 350 et 400 km par jour. Les autres fins de semaine, on y va avec nos femmes », poursuit l’ex-travailleur de Rio Tinto Fer et Titane (RTFT).

À plusieurs reprises, les jumeaux sont partis de Montmagny et ont fait le tour de la Gaspésie. Quand vient la saison chaude, les frères fréquentent les cours d’eau. « L’été, Léo et moi on a un bateau de plaisance. On va à la pêche », lance Claude.

Emploi marquant

Au Québec, la RTFT a marqué la vie de centaines de travailleurs comme Claude et Léo.

« Ce type d’emploi industriel est de moins en moins important dans l’économie. Au Québec, il représente à peine 14 % des postes, alors que c’était plus du tiers il y a 40 ans », note le professeur de relations de travail à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) Jean-Claude Bernatchez.

À l’époque, quand Claude et Léo Boucher sont embauchés comme journaliers, l’usine s’appelle Q.I.T. Fer et Titane, et tourne à plein régime, mais six ans plus tard, la récession leur coûte leur emploi.

« En 1983, on a été près de deux ans sur le chômage. J’en ai profité pour suivre un cours de mécanicien et mon frère Léo a étudié la soudure », raconte Claude.

Deux ans plus tard, le téléphone sonne. Les affaires vont mieux. Rio Tinto Fer et Titane veut les embaucher de nouveau. Claude et Léo Boucher rentrent au bercail.

« On a repris le travail à l’usine, le même jour, durant le même quart de travail. On a même travaillé ensemble ce jour-là », se souvient Léo, comme si c’était hier.

Ils bâtissent leur propre maison

Pour Claude et Léo, qui viennent d’une famille de cinq enfants avec un père entrepreneur en construction, le secret du succès financier... c’est l’entraide.

Chez les Boucher, chaque maison a été construite avec l’aide de la famille, un peu comme les corvées d’antan au Québec, où chacun mettait l’épaule à la roue.

« En construisant nous-mêmes nos maisons en famille, on a diminué les coûts de moitié », explique Léo. Des sommes qui ont ensuite pu servir à garnir leur retraite ou à se payer leurs loisirs, comme la motoneige.

Les jumeaux Boucher ont aussi une carte maîtresse en main : leurs épouses. « Ma femme travaille chez Desjardins, et celle de mon frère était directrice chez CIBC », confie Claude, qui n’a jamais hésité à investir l’argent durement gagné et épargné.