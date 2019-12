Deux points faciles pour les Panthers?

Avant de recevoir le Canadien de Montréal dimanche, les Panthers de la Floride auront l’occasion de retrouver leur erre d’aller en affrontant le pire club de la Ligue nationale de hockey, soit les Red Wings de Detroit, ce samedi soir, à Sunrise.

Il faut dire que les Panthers, qui sont au cœur de la lutte au classement de la section Atlantique avec le Tricolore, avaient disputé un match à oublier avant le congé de Noël. Ils avaient ainsi subi un revers de 6 à 1 contre le Lightning, à Tampa, le lundi 23 décembre.

«C’était une façon décevante de partir en pause», avait constaté l’entraîneur-chef Joel Quenneville, sur le site web des Panthers.

Sans être la principale cause de la défaite ce soir-là, le gardien Sergei Bobrovsky avait cédé six fois en 34 lancers. Trois buts du Lightning avaient toutefois été inscrits en supériorité numérique à la suite de l’indiscipline des joueurs de Quenneville.

«C’est un résultat difficile à avaler avant le congé, avait pour sa part commenté Bobrovsky. Il faut rester positif et mettre ça derrière nous. On prend une bonne pause et on retourne au travail.»

Bobrovsky face au Canadien

Deux fois récipiendaire du trophée Vézina à l’époque où il portait les couleurs des Blue Jackets de Columbus, Bobrovsky devrait profiter d’une journée supplémentaire de congé. Le gardien substitut Chris Driedger risque effectivement d’être envoyé devant le filet face aux Red Wings, samedi. Bobrovsky affronterait plutôt le Canadien, dimanche.

Les Panthers tâcheront de cueillir les deux points au classement contre les pauvres Red Wings, qui présentent une fiche de 9-26-3 depuis le début de la saison. Il s’agira d’une deuxième rencontre entre ces deux équipes en 2019-2020. Le 2 novembre, Bobrovsky et les Panthers avaient blanchi les Wings par le pointage de 4 à 0.

Rappelons par ailleurs que le Canadien a perdu ses deux premiers duels de la saison contre ces mêmes Red Wings, deux matchs qui ont été disputés à Montréal, les 10 octobre et 14 décembre. Le CH aura une première chance de se racheter le 7 janvier, à Detroit.