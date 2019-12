Deux vies sauvées en 24 heures

Deux vies ont été sauvées en 24 heures l’été dernier à Québec en raison de l’intervention rapide de deux citoyennes capables d’appliquer les techniques efficaces de réanimation cardiorespiratoire.

Les spécialistes pourront répéter des centaines de fois l’extrême importance de la formation RCR, rien ne vaut deux exemples de personnes arrachées à la mort pour comprendre le message.

En novembre dernier, lors d’une cérémonie du Service de police de la Ville de Québec, deux civils ont reçu une citation d’honneur pour le sauvetage de deux personnes en quelques heures seulement.

Le 30 juillet 2019, les secours ont été alertés pour un homme qui se trouvait en arrêt cardiorespiratoire au restaurant le Ciel, à Québec.

Photo Jean-François Desgagnés

Une employée du restaurant, Martine Légaré, est alors en train de prodiguer un massage cardiaque à la victime. D’autres employés apportent un défibrillateur aux policiers qui prennent ensuite la relève. Après quelques manœuvres, l’homme reprend connaissance et recommence à respirer.

Formation

Le superviseur ambulancier mentionne qu’il ne fait aucun doute que les actions prises par Mme Légaré et les deux policiers ont permis de sauver une vie.

« En restauration, on m’offre la formation depuis 20 ans et ça faisait deux mois que je l’avais suivie. Je n’ai pas figé et j’ai su quoi faire. C’était un vrai travail d’équipe », a souligné Martine Légaré.

« Je suis là pour les remercier de ce qu’ils ont fait. Ça me fait bizarre », a déclaré Pierre Douville, heureux d’être en vie.

Un autre incident similaire est survenu dès le lendemain, le 31 juillet. Vers 18 h 25, les services d’urgence reçoivent plusieurs appels concernant un homme inconscient à la place d’Youville. Un touriste espagnol qui visitait le Vieux-Québec en compagnie de sa femme s’est effondré.

Photo Jean-François Desgagnés

Sur les lieux, par hasard, la citoyenne Jeanne Turgeon a déjà entamé les manœuvres de réanimation. L’homme n’a aucun pouls.

Arrivés sur place, deux patrouilleurs prennent alors le relais. La présence d’un défibrillateur externe automatisé (DEA) à la place d’Youville a aussi amélioré les chances de survie de la victime.

La RCR s’est poursuivie jusqu’à l’arrivée des ambulanciers et l’homme a repris connaissance dans l’ambulance. Grâce aux interventions efficaces, il a pu être sauvé.

Des minutes cruciales

Selon le Dr Paul Poirier, la formation de deux heures devrait être suivie au moins tous les trois ans. « Les gens ne se sentent pas concernés jusqu’à ce que ça leur arrive. Avec les écoles, tout le monde sera formé d’ici cinq ans au Québec », précise le cardiologue de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).

Récemment, la Fondation des soins avancés en urgence coronarienne du Canada (ACT) a confirmé que 68 000 élèves de 3e secondaire du Québec seront formés chaque année en réanimation cardiorespiratoire (RCR) et à l’utilisation du DEA. En 2017-2018, trois incidents en moins de 18 mois se sont produits dans des écoles près de Québec.

La rapidité avec laquelle la personne est prise en charge est déterminante pour ses chances de survie. La RCR accompagnée de la défibrillation précoce peut accroître les chances de survie jusqu’à 75 %.