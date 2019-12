Guérie grâce à sa sœur

Une fillette de 9 ans qui a développé une leucémie après un traitement de chimiothérapie s’en est sortie grâce à un don de moelle osseuse de sa sœur aînée.

« Je dis toujours que c’est un miracle », lance Antoinette Civitillo, encore émue par les montagnes russes des deux dernières années.

En octobre 2017, la vie de cette famille montréalaise d’origine italienne a complètement chaviré. Aux prises avec des maux de tête, sa fille Brianna Sciascia a reçu une terrible nouvelle : tumeur cérébrale de 7,5 centimètres.

Deux jours plus tard, le 25 octobre, l’enfant de sept ans était opérée à l’hôpital de Montréal pour enfants, pour retirer la masse cancéreuse.

Dans les semaines suivantes, la fillette a subi des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. On l’a même envoyée à Boston, aux États-Unis, pour subir des traitements qui ne se donnaient pas ici.

« Après, elle était en rémission », relate sa mère.

Or, quelques mois plus tard, le malheur a frappé de nouveau. En fait, un des traitements de chimiothérapie lui a causé une leucémie, un cancer du sang.

Le risque était de 5 %. Rapidement, la greffe de moelle osseuse a été proposée.

« Dans son cas, c’était mieux de changer la moelle osseuse au complet », raconte Mme Civitillo.

Sa sœur compatible

Heureusement, l’aînée de la famille, Alisia, était compatible.

« C’était un match parfait. J’étais vraiment contente, dit la mère, soulagée. C’est toujours plus facile quand c’est la famille. »

De son côté, Alisia a tout de suite voulu aider sa sœur.

« J’étais partante pour le faire. Je n’ai pas hésité », dit l’adolescente de 13 ans.

Après la greffe en février dernier, la mère avoue que les deux semaines d’attente du résultat ont été angoissantes.

« Je surveillais les chiffres, et je demeurais positive », se rappelle la mère.

Finalement, la greffe a été un succès, et Brianna est en rémission.

« Je vais bien », confirme la fillette, d’un sourire gêné.

« Je suis contente et fière », ajoute sa sœur.

Or, la fillette est devenue aveugle en raison de la pression causée par la tumeur cérébrale. Sa vision est limitée, mais on n’est pas encore fixé sur son niveau de cécité.

Un choc

« Ça a été un choc, avoue la mère. Mais, on nous a dit que le nerf optique n’était pas endommagé. On demeure positifs que ça revienne un jour. »

Malgré tout, Mme Civitillo est très reconnaissante de la guérison de sa fille.

« On vit toujours sur l’adrénaline, je ne réalise pas encore tout ce qu’on a traversé depuis deux ans », dit-elle.

« On essaie de ne pas se préoccuper de choses qu’on ne peut pas contrôler. Le principal, c’est la famille. Je leur donne trop de cadeaux ! » rigole-t-elle.

Tumeur cancéreuse au cerveau

La chimiothérapie a causé une leucémie

Une greffe de moelle osseuse l’a guérie

Pas une décision prise à la légère

Faire le choix de donner sa moelle osseuse est un « cadeau énorme » qui nécessite plusieurs discussions sérieuses, et même l’avis d’un juge, avant de procéder.

« Avant la greffe, on dit au donneur : “Même s’il y a des complications graves après [pour le receveur], ça reste un cadeau énorme” », explique le Dr David Mitchell, hémato-oncologue à l’hôpital de Montréal pour enfants.

C’est lui qui a soigné la petite Brianna Sciascia.

Panoplie de tests

Selon le spécialiste, les greffes de moelle osseuse proviennent du frère ou de la sœur dans environ 30 % du temps.

Le niveau de compatibilité est très complexe à déterminer.

La moelle osseuse est prélevée dans les os du bassin du donneur. Une fois la greffe réalisée avec succès, le malade recommence à produire des cellules saines, et se rebâtit un système immunitaire.

Lorsque le donneur est mineur, toute une panoplie d’examens et de rencontres est prévue (médecins, psychologue). Un juge doit même autoriser la procédure.

bien expliquer

« On prend une personne en bonne santé et on lui fait une procédure majeure, rappelle le Dr Mitchell. Il faut avoir la permission d’un juge. »

« Ils voulaient s’assurer qu’elle [Alisia] comprenait bien ce qu’elle faisait », souligne sa mère Antoinette Civitillo.

D’ailleurs, Mme Civitillo avoue s’être aussi inquiétée pour son aînée.

« Il y a toujours des risques d’infection. En tant que mère, je m’inquiétais ! Mais, je savais qu’ils prendraient bien soin d’elle. »

Par ailleurs, l’hémato-oncologue David Mitchell avoue que Brianna n’a pas eu un parcours facile après la greffe. Elle est notamment restée hospitalisée durant 50 jours.