Je hais Noël et tout ce qui s’y rattache

J’ai toujours détesté le temps des fêtes, d’aussi loin que je remonte dans le temps. Quand j’étais jeune et qu’il fallait aller chez nos grands-parents maternels pour le réveillon et chez nos grands-parents paternels pour le repas du midi, le jour de l’An, je prenais ça comme une punition et je me cachais souvent dans l’amoncellement de manteaux sur les lits des grands-parents pour qu’on m’oublie.

On était obligés, nous les enfants, de se laisser embrasser par un paquet de monde qu’on connaissait à peine et qu’on ne voyait normalement qu’une fois par année. J’étais un enfant sauvage et je détestais que mes parents me forcent à vivre « en famille » ces jours de congé que j’aurais préféré passer à lire dans le silence de ma chambre.

Ce pensum me fut imposé jusqu’à l’âge de 18 ans, quand j’ai dit à mes parents que c’était fini la parade de Noël où on servait de chiens savants à des adultes qui n’avaient pas envie de se voir, mais qui le faisaient pour avoir l’air « d’aimer la famille ».

Pas besoin de vous dire qu’une fois devenu adulte, majeur et vacciné, j’ai cessé à tout jamais de me plier à ces rencontres familiales forcées. Je suis un solitaire, je l’admets, et ç’a toujours peiné mes parents, mais je ne vois pas pourquoi je serais obligé de me forcer à aimer ça quand je le hais ! Notre père est décédé, mais notre mère vit encore et elle ne lâche pas le morceau. Il semble, selon mes proches, qu’elle manifeste chaque année le manque qu’elle a de ma présence chez elle pour célébrer.

Je ne demande à personne de penser comme moi, alors je souhaiterais qu’on me laisse penser comme je veux. Ce n’est quand même pas rendu à 60 ans que je devrais déroger à mes principes pour faire plaisir à ma mère qui, de toute façon, rendue à 93 ans, n’a plus toute sa tête.

Guy

Effectivement, personne n’a à se plier aux désirs des autres. Mais dans l’esprit de redonner à nos parents un peu de ce qu’ils nous ont donné, on peut se sentir redevable envers eux. À vous de voir dans quelle mesure le fait d’en priver votre mère aura des conséquences sur votre avenir.