Justice pour les Thabti

Un obstacle de taille est tombé sur le long chemin de la guérison, près de trois ans après l’attentat à la mosquée de Québec, quand plusieurs familles de victimes ont appris qu’elles pourraient finalement être indemnisées par le régime québécois d’aide aux victimes d’actes criminels.

Le Journal publiait en janvier dernier l’histoire de la famille d’Aboubaker Thabti, l’un des six ayant perdu la vie à la grande mosquée de Québec deux ans plus tôt.

Pendant que les commémorations de la tuerie se préparaient, Khadija Thabti et ses deux enfants s’apprêtaient plutôt à mener une autre bataille devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ). L’objectif : être reconnus comme des victimes d’actes criminels au sens de la loi après avoir essuyé deux refus. Pourtant, ils avaient été confrontés à la scène chaotique le soir de l’attentat, cherchant le père de famille sur les lieux du drame avant d’apprendre qu’il avait succombé aux balles du tireur plusieurs heures plus tard.

L’audience devant le TAQ devait se tenir le 29 janvier 2019, deux ans jour pour jour après le drame, une coïncidence symbolique. Sauf qu’un règlement de dernière minute est intervenu. L’audience était annulée. Les Thabti allaient être indemnisés, annonçait Le Journal la veille du funeste anniversaire. La Direction de l’indemnisation aux victimes d’actes criminels (IVAC) les reconnaissait finalement comme des victimes d’actes criminels.

« Ce n’est pas [un dossier] juste personnel, ça touche une famille, toute une communauté. En termes de charge émotive, c’est un des dossiers les plus lourds émotivement que j’ai eu à porter », confie l’avocat Marc Bellemare, qui a milité aux côtés des Thabti.

« Belles victoires »

Au total, huit familles ont pu obtenir pareille reconnaissance « au terme de contestations interminables » devant les tribunaux, indique Me Bellemare.

Cette qualification permet notamment un remplacement temporaire de revenu pour les familles endeuillées, mais surtout que l’IVAC paie les soins psychologiques nécessaires.

« Ce sont de belles victoires », lance néanmoins l’ancien ministre de la Justice, lors d’une entrevue au Journal en cette fin d’année 2019.

Au cœur de ce gain figure l’élargissement de la définition de victime. « Ce n’est pas nécessaire d’être sur les lieux du crime ou d’être confronté au tireur. Le fait d’être sur place après coup peut être suffisant pour être reconnu comme victime », explique Me Bellemare.

« On doit ça aux gens de la mosquée et aux familles, dont la famille Thabti, qui ont persisté et qui se sont battus contre l’incohérence administrative », insiste-t-il.

« Problème d’attitude »

Les réjouissances de ces réussites devant l’administration publique s’estompent lorsqu’elles sont replacées dans leur contexte. « Le retour à la vie normale, il n’y en aura jamais », rappelle Marc Bellemare.

L’avocat, qui est un ardent critique de l’IVAC, serre les poings en espérant que l’organisme soit mis « au pas » en 2020.

« Il y a un problème d’attitude qui ne sera pas corrigé tant que la ministre de la Justice [Sonia Lebel] ne mettra pas son pied à terre », estime l’expérimenté juriste.

D’autres cas où le journal a fait bouger les choses

LE TDAH SOUS LA LOUPE

À la fin janvier, Le Journal publiait une lettre ouverte dans laquelle près d’une cinquantaine de médecins sonnaient l’alarme en dénonçant le recours trop facile aux médicaments pour traiter les symptômes reliés au trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). La consommation de psychostimulants est trois fois plus élevée chez les jeunes Québécois que dans le reste du Canada. Les médecins sont revenus à la charge quelques semaines plus tard. Ces sorties ont mené à la tenue d’une commission parlementaire à l’Assemblée nationale. Une vingtaine d’intervenants y ont témoigné. Le rapport est attendu dans les prochaines semaines.

— Daphnée Dion-Viens

FINI LES FORMATIONS SOUS LE SOLEIL

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a décidé de mettre un terme aux formations dans des lieux exotiques, après que notre Bureau parlementaire eut révélé qu’une quarantaine de généralistes pourraient recevoir jusqu’à 2100 $ en prime pour des ateliers suivis durant un voyage en Thaïlande en janvier. Entre les excursions dans les temples bouddhistes, six demi-journées de perfectionnement sont offertes aux médecins de famille qui peuvent être remboursées par la RAMQ dans le cadre de ce congrès de formation. Le voyage en Thaïlande sera le dernier offert aux médecins de famille, a convenu le Dr Louis Godin, devant le tollé suscité par cette pratique.

— Geneviève Lajoie, Bureau parlementaire

IL PEUT ALLER À L’ÉCOLE

Le Journal a révélé, en novembre dernier, qu’un jeune garçon de huit ans atteint du trouble du spectre de l’autisme ne pouvait aller à l’école faute de classes spéciales pour lui. Ainsi, Félix Bissonnette-Desormeaux n’avait pas pu entamer sa deuxième année, cinq mois après avoir reçu son diagnostic et avoir fait la demande pour des services adaptés. Après la publication de l’article, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a soutenu qu’il fallait trouver une place à l’école pour l’enfant. Quelques jours plus tard, la mère a reçu un appel de la commission scolaire lui indiquant qu’une classe spéciale ouvrira ses portes au retour des Fêtes et que Félix y sera le premier admis.

— Jérémy Bernier

UNE ÉQUIPE DE HOCKEY ADAPTÉ

En janvier, Gaston Jenniss nous racontait l’histoire de son fils Antoine, passionné de hockey, mais aussi atteint d’une maladie orpheline qui cause des problèmes de vision et une déficience intellectuelle. Ne pouvant joindre une ligue organisée, le résident de Québec a choisi de mettre sur pied une équipe de hockey adapté, accompagné par l’organisme Adaptavie. D’à peine cinq joueurs, le groupe est passé à 12 enfants après la publication de l’article du Journal. Un an plus tard, les petits passionnés de hockey jouent toujours chaque semaine et ils ont même pu disputer un match dans la région de Montréal. « Ça a donné un bon coup de pouce au niveau de la visibilité », explique Mélanie Beaudoin, d’Adaptavie. « Puisqu’il y a maintenant quatre équipes dans la région de Montréal, il y a des possibilités que nos jeunes y retournent ».

— Pierre-Paul Biron