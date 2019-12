La même confiance, pas les mêmes résultats

TAMPA | Jon Cooper a toujours des explications originales et colorées pour décortiquer le jeu de l’un de ses joueurs ou de sa propre équipe. Au retour de la petite pause de Noël, Cooper n’a pas perdu son sens de la répartie pour expliquer les différences entre le Lightning de la saison 2019-2020 et celui de la saison dernière.

« L’an dernier, les équipes nous regardaient et elles se demandaient comment nous faisions pour être aussi dominants, a rappelé Cooper devant deux journalistes de Montréal et un autre de Toronto. Cette année, les équipes nous regardent et elles se demandent pourquoi nous n’y arrivons pas. Pourtant, notre jeu n’a pas tant changé. C’est assez étrange. À pareille date l’an dernier, nous avions probablement six ou sept points en trop au classement. Cette année, c’est le contraire. »

Deux façons

Il y a deux façons de décortiquer la saison 2018-2019 du Lightning.

Les esprits positifs parleront d’une campagne de 62 victoires, de 128 points et d’un différentiel ahurissant de +103 buts.

Les esprits négatifs retiendront uniquement l’élimination en quatre matchs, dès le premier tour des séries, contre les Blue Jackets de Columbus.

La page est tournée

« Même si je dis souvent que nous avons tourné la page sur cette série, nous avons utilisé cette élimination rapide comme une source de motivation pour faire grandir l’équipe, a dit Cooper. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit que le Lightning devait changer sa façon de jouer et son identité. Ce n’est pas le cas. Mais nous avons besoin de changer notre arrogance sur le plan offensif. Quand nous menions 3 à 0, nous voulions gagner 6 à 0 plutôt que 3 à 0. »

« Il y a une tonne de choses que j’aime de notre jeu cette année, a continué l’entraîneur en chef. L’an dernier, nous pouvions commettre dix erreurs sans accorder un seul but. Cette année, nous faisons deux erreurs et nous donnons deux buts. L’effort est là, les gars croient en notre système, mais les résultats se font encore attendre. »

Oublier le passé

À la veille du passage du Canadien au Amalie Arena de Tampa, le Lightning ne ressemble en rien à la puissance de l’an dernier.

La bande à Steven Stamkos se retrouve au 6e rang de la division Atlantique et en 11e place dans l’Association de l’Est avec 40 points (18-13-4).

« Notre début de saison était plus difficile puisque nous cherchions à effacer de notre mémoire notre élimination rapide en séries, a dit l’ailier Yanni Gourde. Nous voulions prouver à tout le monde que c’était une erreur d’une semaine qui avait ruiné notre belle saison. Depuis quelques semaines, nous avons oublié ça et nous travaillons pour cette année. »

Signe d’impatience

Cooper a montré un signe d’impatience le 17 décembre dernier en gardant Nikita Kucherov au bout du banc en troisième période et en prolongation dans un gain de 4 à 3 face aux Sénateurs d’Ottawa. Mais cet épisode appartient maintenant au passé.

Dans le vestiaire du Lightning, il n’y a aucun signe de panique. À l’entraînement, Patrick Maroon a détendu l’atmosphère en hurlant sa joie après un but gagnant lors d’un simple exercice à trois contre trois. Le Lightning travaillait fort, mais dans la bonne humeur au retour d’une rare pause.

Stamkos a réitéré le message de l’organisation. Ce n’est qu’une question de temps avant que cette équipe se replace sur les rails.

Rebondir au classement

« L’an dernier, je dirais que tout se déroulait en notre faveur. Je ne crois pas que nous reverrons une saison de 62 victoires et 128 points avant longtemps, a affirmé le capitaine, Steven Stamkos. Si tout roulait pour nous la saison dernière, c’est un peu le contraire cette année. Nous jouons du bon hockey, surtout depuis le dernier mois, mais nous ne parvenons pas à coller les victoires. »

« Nous avons appris de l’an dernier, a enchaîné le valeureux capitaine du Lightning. Tu peux connaître une saison fantastique, mais si tu ne fais rien en séries, ça ne compte plus. Nous faisons face à plus d’adversité cette année et c’est probablement une bonne chose. J’espère que nous rentrerons en séries dans un meilleur état d’esprit. Et il ne faut pas oublier que notre position au classement n’est pas le parfait portrait de la réalité puisque nous avons joué moins de matchs que nos rivaux. Nous avons confiance que nous pouvons grimper au classement d’ici les prochains jours. »