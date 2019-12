La modernité est partout... sauf chez nous!

Scène d’un brainstorming à propos de sujets à explorer sur le thème suivant : « mon souhait le plus cher pour l’année 2020 ».

Vient mon tour.

« Sortir de l’âge de pierre et avoir accès à internet haute vitesse. »

« Bin là! Franchement! »

« Euh nenon. C’est mon souhait le plus cher. Pas de doutes. »

Et me revoilà reparti à expliquer à quel point c’est pénalisant pour un travailleur autonome, pour un entrepreneur, pour un télétravailleur, pour une adolescente, pour un citoyen, tout simplement, de n’avoir pas accès à internet haute vitesse.

En 2020. À 50 minutes de Gatineau, à 70 minutes de Mont-Tremblant, à 80 minutes du métro de Laval.

C’est le lot de bien des gens dans la région de la Petite-Nation et de la Vallée de la Lièvre en Outaouais. Et ailleurs au Québec, j’en suis persuadé. Mais je ne vais ici m’étendre qu’à ce que je connais. Et ce qui pollue la vie de petits et grands dans mon coin de pays.

Car il me semble qu’en 2020, l’accès à internet haute vitesse devrait être aussi naturel que l’accès à l’électricité. Fini les annonces sur 5 ans, les promesses qui n’en finissent plus de ne pas aboutir. T’es pas branché? On ne te laissera pas dans le noir digital dans un monde où tout, ou presque, est numérisé.

Dans notre univers parallèle, à moins d’habiter en plein cœur d’un des villages qui a été branché à haute-vitesse, si t’en a les moyens, tu fais affaire avec l’un des fournisseurs internet en région qui offre un semblant de connexion « haute vitesse ».

Je les ai tous essayés. Tous. Ça finit toujours de la même manière. Le prix est exorbitant pour une bande passante qui n’a rien de très rapide. En ce moment, pour vous donner une idée, je casque 172$/mois pour 150 Go, lesquels sont souvent insuffisants quand la connexion est bonne.

Genre, oublions le rêve de pouvoir profiter des dernières séries de Netflix sans interruptions ou intermittence, ou encore celui d’un ado qui espère jouer à la PS4 en ligne avec des copains.

Les fournisseurs internet font bien ce qu’ils peuvent avec l’infrastructure trop limitée qui est à leur disposition. Pour le clampin qui choisit de vivre à la campagne et pouvoir exploiter un commerce agricole, un vignoble, une cabane à sucre, ou encore un télétravailleur qui espère participer à une vidéoconférence... tout est un défi.

Des témoignages frustrants de citoyens, d’entrepreneurs, de citoyens de mon boutte qui sont à boutte de ne pouvoir faire ce qui est pourtant la chose la plus élémentaire en notre époque, se connecter au reste du monde, j’en ai des tonnes.

Des familles qui en sont poussées au choix entre continuer à vivre en campagne, où abandonner un coin de pays qu’elles aiment simplement pour avoir accès à internet haute vitesse, car c’est un impératif pour le travail.

De l’autre côté de la vallée des Outaouais, je me souviens d’une entrevue surréaliste que j’avais faite avec le maire d’un joli village, Notre-Dame-de-la-Salette à propos du déploiement du réseau internet haute vitesse.

Ce dernier ironisait la situation par l’exemple suivant; « on a branché le bureau municipal, car c’était impératif de le faire. Toutefois, ce service demeure inaccessible aux citoyens. Pourtant, on nous a enlevé notre guichet de la Caisse populaire en insistant sur le fait que les services étaient disponibles en ligne. Les forfaits internet en région sont souvent trop chers pour bien des citoyens... »

Cette municipalité a donc installé un ordinateur public dans ses bureaux, lequel est branché à haute vitesse. Et on attend chacun son tour. En 2020. Toutefois, cela n’a pas aidé le pharmacien qui, lui, doit aussi être branché au réseau haute vitesse afin d’avoir accès aux dossiers en ligne, essentiels à son travail...

Ou encore ce couple où les deux sont télétravailleurs; lui dans le domaine de la publicité, elle en traduction. Chacun pestant devant les écueils nombreux inhérents à leur incapacité d’être branché à une connexion haute vitesse décente. À un tel point que cela se traduit sans cesse par les sempiternels questionnements : devrait-on quitter notre maison pour s’établir dans le village, essentiellement, pour être branché au réseau?

Voilà ce que j’ai raconté à ma gang quand on m’a demandé pourquoi je ferais de CE dossier « mon souhait le plus cher de 2020 ». Et pourtant, d’après la plus récente annonce de déploiement du réseau haute vitesse dans ma région, je sais pertinemment que l’année qui vient ne sera pas la bonne. La périphérie de mon village n’est pas encore visée par ce déploiement.

Je le sais, car les élus locaux me l’ont dit : « Ne te fais d’illusion! Ils vont brancher le nord en premier! »

Il y a quelques semaines de cela, le ministre de la Famille Mathieu Lacombe et le préfet de la MRC Papineau Benoit Lauzon ont annoncé le branchement de 3153 foyers avant le 31 mars 2021.

Comme le diable est dans les détails, en consultant la liste des municipalités visées, force est de constater que les résidents périphériques des villages comme Plaisance, Papineauville, Montebello, Fassett, tous plus au sud de la MRC, devront encore patienter.

Du moins les élus locaux ne se faisaient pas d’illusions.

Je connais des entrepreneurs locaux, des travailleurs autonomes, des citoyens qui continueront d’être déçus et de pester qu’en 2020, dans un monde presque complètement numérisé, en périphérie de trois grands centres, impossible d’avoir une connexion haute vitesse digne de ce nom.

Deux ans encore à se faire dire par les fournisseurs internet (et de téléphonie cellulaire, ça va souvent de pair ces choses-là, pas possible, chez moi, de recevoir un appel sur téléphone portable) qu’on est dans une « zone marginale », que le service est mauvais mais qu’on ne peut rien y faire...

Dire qu’on a exproprié mes voisins pour faire passer « l’autoroute » 50 et agrandir la ligne Chénier d’Hydro-Québec, dire que je suis assez près de la caserne de pompier de mon village pour être couvert par mon assureur, mais pas d’accès à internet haute vitesse...

La modernité est partout. Sauf chez nous.

Incroyable.