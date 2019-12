Les coups de cœur de Julie Le Breton

De la comédie au drame, du petit écran au théâtre, la comédienne Julie Le Breton affiche un curriculum vitæ impressionnant. Parmi ses nouveaux défis, on la retrouve dans les nouvelles têtes d’affiche du prochain Bye bye et dans la peau de la médecin Anne-Marie Leclerc, dans la nouvelle série Épidémie, qui sera diffusée sur les ondes de TVA, en janvier. À l’approche de cette nouvelle année, l’amoureuse de la culture et du cinéma, partage avec nous ses adresses coups de cœur en ville.

Le restaurant préféré ?

Photo tirée de Facebook

Photo tirée de Facebook

Il y a un petit restaurant italien qui a ouvert, pas très loin de chez moi, qui est vraiment formidable. Ça s’appelle le Moccione. C’est tout petit et il faut réserver bien à l’avance, mais ça vaut vraiment la peine. C’est chaleureux, c’est super bon et il y a une bonne carte de vins. C’est vraiment mon coup de cœur de la dernière année. Sinon, je dois dire que j’adore le restaurant indien Le Super Qualité, rue Bélanger. C’est comme une espèce de snack-bar indien tenu par des Canadiens, où il y a beaucoup d’Indiens qui vont manger quand même. C’est très différent de la bouffe indienne -typique. Il n’y a pas de poulet au beurre, mais c’est vraiment bon et frais.

L’endroit où prendre un café ?

Photo tirée de Facebook

Au Café Larue parce que c’est le café que je bois. J’achète mon café en grain et c’est ce que je bois chez nous, et je trouve que leur café est très bon ! Il y a trois établissements, tous situés dans le quartier Villeray ou La Petite -Patrie, et celui où je vais est situé rue De Castelnau, juste à côté du Marché Jean-Talon.

L’activité préférée ?

J’aime marcher à la montagne avec mon chien. Je suis quelqu’un qui marche beaucoup et depuis que j’ai un chien, j’ai hâte au moment de ma promenade de la journée. Je me lève, même aux petites heures du -matin, lorsque je travaille à huit heures, pour -promener Adèle, qui est un griffon korthal.

Une adresse secrète à -découvrir ?

Photo tirée de Facebook

Il y a le 22 Mai, qui est une toute petite, petite sandwicherie. C’est situé dans Villeray, rue Jarry. La propriétaire se nomme Rosalie. [...] Elle fait de délicieuses ciabattas et elle fait des sandwichs végé-pâtés, de plus en plus. C’est minuscule et c’est juste ouvert le midi. C’est super !

L’événement culturel le plus couru à Montréal ?

Photo d’archives

J’aime beaucoup aller au Rendez-vous Québec Cinéma, qui se déroule chaque année, au mois de février. Il y a toujours plein d’activités qui se déroulent autour du cinéma et c’est vraiment pour n’importe qui. [...] C’est aussi le moment de visionner en salle tous les films québécois qui sont sortis dans la dernière année. Il y a des conférences, des partys avec des sets de DJ, des premières... c’est vraiment effervescent.

Le plus beau souvenir de la métropole ?

Un des souvenirs qui me marque vraiment, c’est au parc Jean-Drapeau. C’était le premier show que j’avais vu là, et c’était Radiohead en 2007 ou 2008. Il y avait les feux d’artifice en même temps. Il avait plu et on était tout mouillés et on avait une vue extraordinaire de la ville de Montréal. Je me trouvais vraiment privilégiée de vivre ce moment à Montréal. Sinon, j’ai aussi le souvenir d’une solide tempête en 2012. Des amis et moi, en habit de ski-doo, avions décidé de partir en ski de fond dans les rues de Montréal. On avait fait le tour de la ville et je me suis dit qu’il n’y avait pas beaucoup d’endroits dans le monde où l’on peut faire ça !

La résolution pour 2020 ?

Lire plus ! On dirait que dans les dernières années, j’ai moins lu et cela me manque beaucoup.