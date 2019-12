L'infirmerie du Canadien n'est pas à la veille de se vider

Le Canadien de Montréal devra se passer de l’attaquant Joel Armia pour au moins une semaine, tandis que le cas de Paul Byron sera aussi évalué sur une base hebdomadaire, a indiqué l’instructeur-chef Claude Julien en marge de l’entraînement tenu vendredi à Brossard.

Conséquemment, les deux joueurs concernés rateront la totalité de la prochaine séquence de trois parties à l’étranger du Tricolore. Armia a quitté la rencontre de lundi face aux Jets de Winnipeg en deuxième période. Le Finlandais est touché au haut du corps, lui qui a reçu un double-échec de Nathan Beaulieu. Pour sa part, Byron demeure à l’écart en raison d’une blessure au genou et n’a pas joué depuis le 15 novembre.

Un revenant

Cependant, Julien a eu droit à une bonne nouvelle, puisque le compatriote d’Armia, Jesperi Kotkaniemi, a obtenu l’autorisation des médecins pour effectuer un retour au jeu. Celui-ci a d’ailleurs participé à la séance du jour sans contrainte et il se trouvait au centre du troisième trio en compagnie de Nick Cousins et de Jordan Weal. Il n’a pas disputé de rencontre depuis le 5 décembre à cause d’une commotion cérébrale encaissée tôt dans un duel face à l’Avalanche du Colorado.

Par ailleurs, les trios envoyés sur la glace laissent croire que le jeune Nick Suzuki a bénéficié d’une promotion sur la deuxième unité. L’Ontarien patinait aux côtés de Max Domi et d’Artturi Lehkonen.

Le Bleu-Blanc-Rouge visitera le Lightning de Tampa Bay, samedi, avant de se mesurer aux Panthers de la Floride le lendemain.