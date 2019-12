Mes héros à La Havane

Moi, mes héros, hommes et femmes d’honneur, ne fréquentent pas les casinos de dernier cri technologique et luxueusement rénovés. D’ailleurs, il n’y en a plus à Cuba, les derniers ayant été fermés en 1959 au moment du triomphe de la Révolution. Remarquez, je n’ai rien contre les casinos, je suis allé à quelques reprises à celui de Montréal dont j’ignore le nombre de machines à sous, mais disons ce n’est pas là que je vais pour manger une bouchée afin de conserver mon énergie pour mes activités normales de travail ou de divertissement.

D’ailleurs, le 19 décembre dernier, le ministère des Affaires extérieures de Cuba avait convoqué la presse nationale et les journalistes étrangers accrédités à une conférence de presse. Le but : refuter les accusations de l’Organisation des États américains (OEA), cette antichambre de Washington, selon lesquelles les médecins cubains qui soignent les malades à l’extérieur de leur pays sont des esclaves utilisés par le gouvernement cubain pour s’enrichir à leurs dépens et seraient même dans certains cas des agents subversifs. D’où leur expulsion du Brésil et de la Bolivie récemment.

Sur place, il y avait un groupe de médecins, de différentes spécialités. Ils ne portaient pas un t-shirt disant « Jesus hates Trump », mais ils totalisaient à eux seuls des milliers d’heures de travail en salles d’opération, des milliers de guérisons dans des pays parfois en guerre ou en état de choc à la suite de tremblements de terre ou aux prises avec des épidémies comme l’Ébola. Ces sauveurs de vies humaines, ces guérisseurs aguerris qui ne comptent jamais leurs heures, qui s’avancent avec leur trousse de médecin dans les coins les plus reculés des pays où ne s’aventurent jamais les médecins locaux, sont dénoncés aujourd’hui par les États-Unis dont le dernier geste « humanitaire » de leur président fut de lancer des rouleaux de papier essuie-tout aux Portoricains dont le pays venait d’être dévasté par un terrible ouragan.

Un des premiers gestes de solidarité du jeune gouvernement cubain, au début des années soixante, fut d’envoyer des médecins en Algérie qui venait de conquérir son indépendance. Depuis, ces gestes de générosité se sont multipliés par milliers, jusqu’à créer une école internationale de médecine où le gouvernement cubain forment, chaque année, des centaines de médecins étrangers, qui iront ensuite soigner leurs populations dans ce noble esprit d’entraide et d’abnégation qu’on leur aura enseigné à Cuba.

Bref, j’avais devant moi ces fameux agents subversifs et perturbateurs, selon Washington et la OEA. Mes héros à moi. Des gens qui enseignent et pratiquent le don de soi, qui croient à l’entraide, qui ne se pavanent jamais dans de rutilantes voitures sur les grands boulevards luxueux mais qu’on peut côtoyer dans la rue, dans les marchés publics ou faisant la queue pour acheter un litre d’huile à cuisson, en demandant « quien es el ultimo ? » (qui est la dernière personne ?) Sans doute ont-ils raison, ces donneurs de leçons fanfarons qui se sont donné comme mission d’imposer leur « democracy » un peu partout dans le monde. Ces médecins sont à l’exemple de l’homme nouveau auquel croyait le Che, et ces exemples sont éminemment contagieux, comme on peut le constater tout autour, au Chili, au Brésil, en Bolivie, au Pérou, en Haïti et ailleurs.