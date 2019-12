Quelques résolutions financières réalisables en 2020

Avez-vous respecté vos résolutions de 2019? Non? Nous non plus. Ces promesses personnelles de fin d’année ne sont souvent que de beaux grands mots qui finissent par être recyclés l’année suivante. Pour 2020, Porte-monnaie vous propose des résolutions financières et quelques façons de les réaliser, histoire de transformer nos belles phrases en pratique.

Évitons les dépenses inutiles

Éliminer les dépenses superflues est un moyen d’économiser sans trop se serrer la ceinture. Dans chaque aspect de notre vie, de l’électricité à la mode en passant par la consommation quotidienne, des dépenses peuvent être évitées et quelques dollars épargnés pour faire respirer notre compte en banque:

Pour l’électricité, il faut viser l’efficacité. Avec nos hivers au Québec, la facture prend son envol en même temps que la température baisse. Pour économiser sur cela, on peut se passer de brancher des appareils qu’on n’utilise pas (5 à 10% de notre facture d’Hydro), prendre le temps de programmer notre thermostat, laver nos vêtements à l’eau froide ou simplement laisser la porte du four ouverte après l’avoir utilisé.



Pour la mode, on visera la qualité. Pour des raisons tant économiques qu'écologiques, on peut éviter le fast fashion et les achats compulsifs. Se procurer un chandail à 50 dollars est moins cher et plus écoresponsable que d'en acheter cinq à 12 dollars.



Il y a pas mal de dépenses quotidiennes qu'on peut rapidement effacer. En premier lieu, la bouteille d'eau en plastique. Ce n'est pas bon pour l'environnement et ça coûte 1000 à 1500 fois plus cher que l'eau du robinet. On peut également économiser sur les Uber utilisés à outrance et les forfaits téléphoniques, TV et internet trop onéreux pour ce qu'on consomme. Sans oublier d'acheter des articles de seconde main quand c'est intéressant.



Enfin, on pourra épargner en annulant les dépenses liées à nos résolutions non respectées de l’année précédente. Tsé, l’abonnement annuel au gym où on a mis les pieds pendant les deux premières semaines de janvier...

Épargnons pour notre retraite

On n’est jamais trop jeune ou trop pauvre pour préparer notre avenir financier. Il est possible de faire une cotisation à un REER et, pour les plus assidus, de mettre en place un virement automatique afin de ne pas succomber aux tentations consommatrices.

En plus, si vous commencez à épargner avant le 1er mars, vous pourrez dès cette année profiter de déductions fiscales.

Unsplash

Ne prenons pas notre carte de crédit pour un second compte chèques

La meilleure façon d’éviter l’endettement sur la carte de crédit est de se dire que l’argent disponible ne nous appartient pas. Par conséquent, vivre au-delà de nos moyens grâce à cet outil qui peut devenir un faux ami n’est pas une bonne chose à faire.

Au contraire, si l’on veut utiliser la carte de crédit, cela peut être avantageux (notamment grâce aux points et récompenses), mais il faut s’assurer de pouvoir la rembourser à temps et de ne pas accumuler de dettes inutiles.

Sortons de nos dettes

Personne n’est parfait, et nous avons tous accumulé des dettes qui, parfois, semblent impossibles à effacer. Mais ce n’est pas le cas, il suffit de se faire une petite diète financière.

On peut faire un plan de remboursement qu’il faudra suivre graduellement. On priorisera les dettes au plus grand taux d’intérêt, celles qui coûtent souvent plus cher, et on veillera à ce qu’une partie de nos revenus aillent colmater nos brèches financières.

Pour se rassurer, on peut même faire appel à un professionnel qui nous accompagnera dans le processus.

Unsplash

Bâtissons-nous un coussin de sécurité

Pour éviter les imprévus ou simplement se rassurer quant à sa situation financière, il peut être judicieux de se construire un coussin de sécurité.

Comme personne n’est à l’abri d’incidents, il est toujours intéressant de nous donner les moyens d’y répondre sans mettre en péril notre santé financière.

PS: Les soldes en magasin ne comptent pas comme des urgences financières.

Faisons (vraiment) un budget

La base de la santé financière est dans la planification de nos dépenses en fonction de nos revenus et de nos projets. Il faut donc faire un budget.

Pour ça, la clé est dans la simplicité et le réalisme. Il existe des applications pour nous aider à monter le budget. On retranche les dépenses aux revenus et on se donne des objectifs financiers à court, moyen ou long terme. C’est la partie facile.

Ensuite, on devra respecter notre budget et en faire le suivi afin de le modifier quand les circonstances le demandent.

Avec cela, peut-être que 2020 sera l’année des résolutions financières respectées.

Pour le reste des résolutions, on ne promet rien. Joyeuses Fêtes!