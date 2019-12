Tombé dans la potion dès son enfance

Trois vaillants espoirs québécois de basketball vivent une aventure incroyable à Mexico, alors qu’ils s’alignent chez les étoiles de l’Académie d’Amérique latine de la NBA. Olivier-Maxence Prosper, Bennedict Mathurin et Tre-Vaughn Minott apprennent à devenir de vrais pros dans les racines du circuit d’Adam Silver. Promis à un brillant avenir, Le Journal les a rencontrés lors de leur passage à Montréal, en décembre.

À 17 ans, Olivier-Maxence Prosper vit ce que bien peu de jeunes athlètes peuvent inscrire à leur feuille de route. En s’exilant à Mexico City à la fin de l’été, il a rejoint les rangs de l’Académie de la NBA. Tombé dans la potion du basketball dès sa tendre enfance, il a fait un premier pas vers les grandes ligues. Son rêve.

Avec ses 6 pi 8 po et 205 livres, on oublie vite que le prodige du ballon orangé n’a pas encore atteint la majorité. Sa grande maturité ne caractérise pas les athlètes de son âge. Olivier-Maxence a grandi en suivant les traces de ses parents, Gaétan et Guylaine, qui ont joué sur de grands parquets nationaux et universitaires. Ils guident fiston dans son cheminement vers la NBA.

Photo courtoisie NBA Academy

Ayant grandi sur la Rive-Nord de Montréal, Prosper s’est signalé dans la Ligue de basketball de la métropole avant de partir pour l’Illinois, où il a porté les couleurs de l’Académie Lake Forest, en banlieue de Chicago. Ses performances l’ont mené dans l’énorme capitale mexicaine en août, alors que l’équipe latine de la NBA l’a recruté.

Inutile de préciser que la colonne des bénéfices de cette option était plus garnie que celle de demeurer dans les rangs scolaires préparatoires.

« L’Académie de la NBA, c’était le meilleur chemin pour atteindre mon objectif de jouer un jour dans la NBA, a signalé Prosper dans une entrevue avec le Journal de Montréal lors d’un passage à Saint-Lambert, en décembre. L’Académie avait organisé un tournoi de quelques jours en sol québécois.

J’apprends tous les jours à devenir un professionnel. On nous prépare à l’expérience universitaire et à la NBA. C’est très strict. On suit un horaire quotidien de 8 h à 20 h. Le matin, nous étudions en suivant un programme de cours à distance américain, et l’après-midi, nous sommes à l’entraînement. »

Autonomie et maturité

Vivre à 5000 kilomètres de la maison familiale de Rosemère l’oblige à développer son autonomie. Assidu, il ne laisse rien au hasard, tant sur les bancs d’école que sur le parquet.

« L’objectif de l’Académie, c’est de progresser, a-t-il précisé. J’évolue dans un univers où tout le monde veut apprendre, s’améliorer et devenir un joueur de basket. Nous avons tous le même objectif : atteindre la NBA. »

La formation latine regroupe 14 athlètes prometteurs du Canada, du Mexique, des Caraïbes, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. À travers le monde, on compte six formations scolaires au logo de la NBA, en plus du programme féminin (voir autre texte).

Ce qui amène Prosper et ses coéquipiers à voyager à travers l’Amérique. Déjà, il a visité les Bahamas et l’Uruguay lors de tournois organisés cet automne. L’été arrivé, ils se mesureront aux autres formations du globe lors des Jeux de l’Académie. Ce sera ses adieux, car il prendra ensuite le chemin de la Caroline du Sud.

Modèle à diriger

Aux yeux de l’entraîneur-chef Walter Roese, Prosper est doté d’un talent hors du commun. Il peut l’utiliser dans toutes les situations de jeu. Ce qui a, sans l’ombre d’un doute, impressionné les dirigeants des Tigers de l’Université Clemson.

« Sa plus grande force, c’est qu’il excelle à toutes les positions. Il peut tout faire sur le terrain, a témoigné celui qui dirige le programme latin et qui était autrefois consultant chez le Jazz de l’Utah.

Il est une véritable force dans une équipe. Il sera une icône dans la NCAA. On sait tous qu’il est talentueux, mais ce qui m’impressionne le plus, c’est sa maturité dans toutes les sphères de sa vie. Il sait ce qu’il veut et il sait ce qu’il doit faire pour l’avoir. Il est humble et terre à terre. »

Selon Roese, l’éducation parentale joue un rôle prépondérant dans ses qualités. Ce qui fait de lui un joueur facile à diriger. Jamais il ne rouspète ou ne refuse une tâche. Si son meneur est patient et qu’il continue à progresser quotidiennement, nul doute qu’il fera des flammèches dès son année recrue à Clemson, l’automne prochain.

Clemson, un choix logique

Photo courtoisie NBA Academy

Comme avec un ballon sur le court, Olivier-Maxence Prosper n’a pas lésiné avec le crayon quand est venu le temps de mettre sa griffe au bas d’une entente universitaire en octobre. Une visite en Caroline du Sud et son choix était fait : il devenait un Tiger.

L’espoir à la cote quatre étoiles ne voulait surtout pas que cette opportunité lui glisse entre les doigts. Aussitôt qu’il a mis les pieds aux installations des Tigers, au Little John Coliseum, il a senti que c’était là où il souhaitait évoluer. Il a établi des liens avec l’entraîneur-chef Brad Brownell, l’un des meilleurs de l’histoire du programme de Clemson. Il ne voulait pas tarder à confirmer son adhésion à une équipe renommée, alors que Stanford, Baylor et l’Université de la Californie le titillaient également.

En laissant transpirer son talent sur les 15 parquets de la section Atlantic Coast (ACC) en première division de la NCAA, il voyait la plus belle autoroute vers le repêchage de la NBA en juin 2021. Il se mesurera ainsi aux prestigieuses universités Duke, Virginia, North Carolina et Notre-Dame. Quoi demander de plus pour celui qui désire atteindre les plus hautes sphères de la planète basketball ?

« C’est dans cette section de la NCAA que j’ai toujours voulu jouer. C’est la meilleure selon moi », a-t-il plaidé, en connaissance de cause.

Puissante section

En effet, les formations de l’ACC ont mis la main sur 11 des 30 derniers championnats nationaux. Dans le fameux March Madness, 16 équipes de la conférence ont atteint la finale depuis 1989. Les Tar Heels de la Caroline du Nord et les Blue Devils de Duke sont des adversaires de taille.

« C’est là où je vais pouvoir continuer à m’améliorer, a ajouté l’athlète de 17 ans, les yeux pétillants. Je vais être à un autre niveau. J’aurai la chance d’être dominant. J’espère avoir un impact dès ma première saison, car je peux arriver et avoir ma place sur l’alignement partant. »

« Je sais qu’elle ne sera pas gratuite, que je dois la gagner, mais je suis prêt à tout pour y arriver », a enchaîné celui qui préfère la position d’arrière.

S’il accomplit son plan de rêve, il devrait entendre son nom à l’encan 2021 de la NBA. Et le scénario idéal serait d’aboutir dans sa cour, chez les Raptors de Toronto. Mais humblement, la destination finale ne le préoccupe pas du tout.

Un programme très strict

Photo courtoisie NBA Academy

D’entrée de jeu, le directeur de l’Académie de la NBA à Mexico est clair, le programme est exigeant et strict. Il n’est pas conçu pour n’importe qui. Et à l’inverse, n’importe qui ne peut pas en joindre les rangs.

Les athlètes qui s’y enrôlent sont encadrés du réveil à l’extinction des lumières. Ils ont les fesses sur les bancs d’école le matin, le nez dans leurs livres, à l’entraînement l’après-midi et sur le court jusqu’à l’heure du souper.

Aucun traînement de savates. Ils doivent exceller tant dans leurs études que sur les terrains. À ce sujet, croire que la victoire importe serait de se mettre un doigt profondément dans l’œil. L’objectif : progresser chaque jour en apprenant toutes les notions de basket. Aucun favoritisme n’est permis sur les lignes de côté.

« Tout le monde reçoit le même traitement, a assuré Walter Roese lors de son passage à Montréal. Peut-être qu’un joueur est plus doué qu’un autre, peut-être qu’on met plus de temps sur un autre, mais il faut toujours se rappeler qu’on doit les aider à se développer.

Pour la première fois de ma carrière, la victoire ou la défaite, on s’en fout, a laissé tomber celui qui dirige l’académie latine depuis ses débuts en 2017, alors qu’il a œuvré autrefois dans diverses universités américaines et dans le programme national du Brésil. C’est plus gratifiant de faire progresser de jeunes athlètes sans avoir à répondre et expliquer les enjeux aux jeunes. Tout le monde a sa chance. »

Plan personnalisé

Donc, Roese ne suit aucun schéma d’apprentissage. Quand il accueille un nouvel espoir, il travaille de concert avec lui pour améliorer ses forces et ajouter des cordes à son arc. Ils sont là afin de passer au niveau suivant.

« Ce n’est pas parce que tu tirais bien, et souvent dans ton équipe, que tu le feras ici, a-t-il expliqué en guise d’exemple. Chaque joueur doit travailler certains aspects de son jeu. Ils doivent réapprendre les notions de base.

On les pousse fort, mais nous le faisons toujours dans l’optique que nous devons les aider. »

Persévérance payante

Photo Pierre-Paul Poulin

On lui répétait sans cesse qu’il n’irait nulle part sans apprendre l’anglais et des résultats décents à ses cours. À force de persévérer, Bennedict Mathurin a fait fi des ragots et des obstacles dans sa vie, à Montréal-Nord. Si bien qu’il a tracé son chemin jusqu’à l’Académie de la NBA et qu’un avenir florissant s’étend devant lui.

Mathurin, un meneur de 6 pi 6 po âgé de 17 ans, aussi habile à l’attaque qu’en défense, ne s’est pas imposé de limites dans sa progression.

En passant par les Knights de Parc-Extension, le programme de l’École secondaire Georges-Vanier, et les Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne, il a bûché afin de mériter sa place à l’Académie de la NBA à Mexico.

Un long travail qui n’est pas passé inaperçu aux yeux du directeur technique

Walter Roese, qui l’a recruté dès sa première saison en poste à titre de directeur technique de l’équipe d’Amérique latine.

Bons samaritains sur sa route

Dans son cheminement, Mathurin a vécu des moments difficiles. De la perte tragique de son frère dans un accident de vélo en ville aux idées noires d’abandonner le basketball, il n’a pas oublié pourquoi il était tombé en amour avec son sport. Évidemment, comme tout adolescent, il est arrivé au carrefour de décisions douloureuses. Il a souvent flirté avec le point de non-retour, sans toutefois le franchir.

Des anges veillaient à ce qu’il ne délaisse pas son talent. Michel Metellus l’a notamment guidé et continue à le faire. Nelson Ossé, qui a guidé le Montréalais Luguentz Dort, a aussi croisé son chemin en le redressant au passage.

« Je crois que si j’avais lâché, ça n’aurait pas été beau. On m’a beaucoup aidé. Je devais me concentrer sur mes études pour pouvoir jouer au basket », a raconté Mathurin, lors de son passage à Saint-Lambert avec son équipe de l’Académie de la NBA d’Amérique latine. Un retour aux sources qui lui a d’ailleurs fait grand bien, alors qu’il évolue dans cette formation depuis plus d’un an.

Par chance, il a croisé des intervenants qui ne désiraient que son bien, lui ouvrir les yeux et lui botter les fesses afin qu’il réalise son potentiel. Il a aussi vu sa sœur Jennifer exceller chez le Wolfpack de NC State jusqu’en 2017.

L’un avec l’autre

Dans l’univers de Nelson Ossé, il n’avait d’autre option que de se prendre en main dans ses études, sinon il ne jouait pas. Une médecine qui a d’ailleurs fonctionné avec Luguentz Dort.

« Nelson m’a montré que sans de bonnes notes à l’école, il n’y avait pas de basket. Une fois, j’ai raté six matchs de suite, près d’un mois, car je devais améliorer mon rendement, s’est-il souvenu, sourire en coin.

Je devais me présenter aux entraînements, mais je faisais mes devoirs. Ça prouvait que c’était plus important que le sport. »

« Je ne compte plus les fois où j’ai failli tout lâcher, a-t-il poursuivi dans son intéressante entrevue avec Le Journal de Montréal. Si je ne jouais pas au basket, je n’avais pas le goût d’aller à l’école. Ma famille m’a motivé et quand j’ai obtenu de meilleurs résultats, j’ai recommencé à jouer. »

Cette leçon est entrée comme une tonne de briques. Elle lui a permis d’ouvrir de nombreuses portes jusqu’à Mexico. Aux dires du directeur Roese qui le voit souvent plonger son nez dans ses livres, il continue à l’employer, car il doit dénicher une université où il pourra démontrer son talent sur le parquet. Plusieurs formations de la NCAA sont d’ailleurs intéressées, mais il n’a pas encore arrêté son choix sur sa prochaine destination. Mais habitué à la chaleur du Mexique, il souhaiterait rester au chaud, dans les États du sud !

Son instructeur voit en lui un joueur passionné et explosif qui saura animer une équipe collégiale. « Il montre plusieurs vitesses dans son style de jeu. Il change sa vitesse tellement bien, a-t-il analysé à propos de celui qui prend plaisir à foncer vers l’anneau.

Je crois que Ben n’a aucune limite. Depuis qu’il est arrivé à l’Académie, il a énormément progressé. Il a gagné grandement en maturité et il est un leader incroyable. Il va partir un jour en étant devenu un excellent joueur. Et tout ça, comme je le dis à tout le monde, ce sera grâce à lui. Il a tout réussi en persévérant. Chapeau. »

Une autre preuve démontrant que les obstacles sont surmontables.

Immersion mexicaine

Les voyages forment la jeunesse, dit le dicton. Force est d’admettre qu’à 5000 kilomètres du Québec, sous le chaud soleil de Mexico, les trois Québécois de l’Académie latine de la NBA vivent une expérience totalement dépaysante.

À 17 et 18 ans, Bennedict Mathurin, Olivier-Maxence Prosper et Tre-Vaughn Minott n’avaient jamais rien vu de semblable. Ils résident dans l’une des 10 plus grandes villes de la planète avec ses 21,6 millions d’habitants.

Les athlètes de l’Académie sont rassemblés sur un campus où convergent des sportifs mexicains de calibre international. Un endroit hyper sécurisé, selon les observations de Prosper, quand on connaît la réalité dangereuse de cette gigantesque cité et les violences à travers le pays.

Minott et Prosper s’habituent progressivement à leur nouvelle vie, alors qu’ils sont débarqués au Mexique il y a à peine quelques mois. Mathurin a quant à lui abattu la barrière des langues. Ayant d’importantes difficultés à communiquer à son arrivée il y a plus d’un an, il a appris l’espagnol et l’anglais.

Dans un encadrement très rigide échelonné sur cinq jours par semaine, du matin au soir, ils ont néanmoins des temps de repos. S’ils ne restent pas sur le campus, ils peuvent sortir en groupes. Et ils doivent signaler leur retour.

« Je préfère rester proche du complexe, car c’est très facile de se perdre, a indiqué Minott. J’aime bien ma nouvelle vie. Je me suis adapté. »

Goûter à la culture

Selon le directeur Walter Roese, ils doivent s’imprégner de la culture et former une grande famille dont les membres sont issus de plusieurs communautés ethniques des Amériques.

Pas question de les encabaner par crainte. Même dans une petite ville, on ne peut être totalement à l’abri. Ils peuvent ainsi s’émanciper et goûter à la véritable vie mexicaine. Mais à 22 h, politique oblige, il collecte tous les appareils cellulaires pour un repos total.

Les familles sont aussi impliquées dans le processus. Elles peuvent rendre visite dans la capitale et assister aux tournois partout en Amérique. Plusieurs fois par année, les athlètes retournent à la maison pour se ressourcer. C’est notamment le cas durant cette période des Fêtes.

Décision difficile

Photo Pierre-Paul Poulin

Son moment de réflexion et sa réticence à rejoindre l’Académie de la NBA dépassaient l’entendement. Poussé par ses camarades, les membres de sa famille et des entraîneurs, Tre-Vaughn Minott a finalement accepté de s’exiler à Mexico en septembre dernier.

N’importe quel athlète mesurant 6 pi 10 po doté de talent aurait accepté l’invitation sur-le-champ, sans même réfléchir ne serait-ce qu’une seconde.

Pourquoi Tre-Vaughn ? Il a baissé les yeux et s’est esclaffé en entrevue avec Le Journal de Montréal avant le dernier match du tournoi à Saint-Lambert.

« Parce que je ne voulais pas quitter ma maison et ma famille. C’est dur à faire », a-t-il plaidé. Avec raison, il s’agit d’un déracinement important, surtout pour un jeune athlète qui n’a jamais vécu pareil chamboulement dans sa vie.

« J’avais même refusé au départ, a-t-il renchéri. Tous mes amis m’ont dit que j’avais tort, que je devais me rendre au Mexique. On me disait que j’étais fou de ne pas saisir l’opportunité. Je suis finalement revenu à la raison.

Jouer collégial au Québec ou jouer pour l’Académie de la NBA, il y a une très grande différence, a raconté celui qui se décrit comme un casanier. C’était plus bénéfique pour mon avenir d’aller au Mexique afin de poursuivre mon développement. »

Sacrifices

Un entraîneur lui a aussi fait comprendre que quitter la maison n’était pas si catastrophique. Il faisait deux pas vers l’arrière dans sa vie personnelle pour ensuite en faire un très grand dans sa vie professionnelle. À 6 pi 10, grandir dans le cocon de la NBA, on parle plutôt de pas de géant...

Il a sauté dans l’avion, cap sur la capitale mexicaine. À son arrivée, les Québécois Olivier-Maxence Prosper et Benedict Mathurin l’attendaient à bras ouverts. Ils ont ainsi contribué à lui éviter le mal du pays.

« Je ne les remercierai jamais assez. Ils ont rendu la transition plus facile comme je les connaissais déjà. Ils sont comme mes frères. Je n’étais pas seul et on vivait tous la même aventure. Ils m’ont tellement aidé et ils continuent à me pousser dans le processus.

Parfois, quand l’envie et l’entrain n’y sont pas à mon réveil le matin, ils me rappellent mes objectifs. Ils me poussent à me dépasser. »

C’est que, selon son récit, Minott se décrit comme un joueur « un peu paresseux ».

« Quand je jouais au Québec, je me disais que c’était suffisant et que j’avais encore du temps devant moi avant de percer, a expliqué le centre grand format pesant 247 livres.

Je me suis aperçu à l’Académie que je ne peux plus attendre. Je dois travailler dès maintenant et montrer toute ma volonté. Il fallait que je me réveille, car ce que je veux faire dans la vie, c’est jouer au basket. »

Avec les « grands »

Lorsque mis au fait de ses propos, Walter Roese a froncé les sourcils. Il n’estime pas que son nouveau poulain est paresseux. Il voit un jeune homme réservé, intelligent, qui a toujours joué avec des plus « petits ».

« Il était peut-être dans sa zone de confort. Sans pousser la machine à sa grandeur, il parvenait à bien jouer. Maintenant, le niveau de jeu est plus élevé. Les gars sont aussi grands que lui. Il est donc plus conscient sur le terrain. Il doit entre autres améliorer sa vitesse d’exécution », a mentionné celui qui l’utilise à diverses positions.

Minott souhaite que ce passage au Mexique soit sa rampe de lancement vers les universités américaines.