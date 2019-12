Toronto l'emporte, mais Ilya Mikheyev se blesse gravement

Le temps régulier n’a pas fait de maître à Newark, vendredi, et les Maple Leafs de Toronto ont dû attendre la prolongation pour signer une victoire de 5 à 4 face aux Devils du New Jersey, gracieuseté de William Nylander.

Ce dernier a aussi préparé deux buts des siens, dont celui de John Tavares qui a forcé le temps supplémentaire. Le capitaine des visiteurs a d’ailleurs obtenu trois points lui aussi. De l’autre côté, la principale menace offensive est venue du trio de Nico Hischier, Kyle Palmieri et Jesper Bratt. À eux trois, ils ont récolté neuf points.

Tout le monde a retenu son souffle en troisième période lorsque le joueur de première année des «Leafs» Ilya Mikheyev a subi une importante lacération à un poignet. Le bras du Russe a été touché par le patin de Bratt, qui a trébuché après avoir tenté un tir.

L’équipe a rapidement confirmé sur Twitter que le joueur était en route vers l’hôpital le plus près afin que son état puisse être évalué.

Un doublé pour Bergeron

À Buffalo, Patrice Bergeron a marqué deux buts dans une victoire de 3 à 0 des Bruins de Boston sur les Sabres.

C’est un troisième match consécutif avec un doublé pour le Québécois. Le dernier à avoir accompli ce fait d’armes chez les Bruins est Cam Neely, qui a marqué deux fois dans trois matchs de suite lors de la saison 1988-1989.

Flanqué comme toujours de David Pastrnak et de Brad Marchand, Bergeron a d’abord trouvé le fond du filet en avantage numérique. Les membres du premier trio y ont été d’un joli tic-tac-toe pour venir à bout de Linus Ullmark.

Bergeron a plus tard profité d’un bon échec avant et a reçu une passe parfaite à l’embouchure du filet pour faire bouger les cordages une deuxième fois. Pastrnak et Marchand ont à nouveau été complices. Brandon Carlo a complété le pointage dans un filet désert, alors que Marchand récoltait une troisième aide.

Devant le filet, c’est Jaroslav Halak qui a obtenu le jeu blanc. Le gardien slovaque s’est dressé devant les 26 tirs dirigés vers sa cage.

Les Rangers tiennent bon

À New York, les Rangers ont inscrit quatre buts sans réplique et ont mis fin aux espoirs de remontée des Hurricanes de la Caroline lors d’un gain de 5 à 3.

Mika Zibanejad a trouvé le fond du filet deux fois sur le jeu de puissance en plus de récolter une passe lors de cette série de buts des Rangers. Le deuxième engagement a été fertile en buts, les «Blueshirts» en marquant trois et leurs adversaires un.

En retard 4 à 2 en début au début du troisième vingt, Sebastian Aho semblait préparer une remontée lorsqu’il a inscrit son 22e filet de la saison, mais Henrik Lundqvist a fermé la porte par la suite.

Le portier suédois a arrêté 39 rondelles sur les 42 dirigées vers lui. Tout comme Zibanejad, Artemi Panarin a lui aussi livré une performance de trois points.