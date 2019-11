Votre fournisseur télécoms est-il transparent?

En collaboration avec



En tant qu’entrepreneur, vous vous faites un devoir d’offrir à vos clients un service à la hauteur de leurs attentes et au prix convenu. Vous faites preuve de transparence et vous cherchez à établir une relation de confiance avec votre clientèle. Mais vous êtes aussi en droit d’avoir les mêmes exigences envers vos propres fournisseurs de services. Comment savoir si l’entreprise de télécommunications que vous avez choisie est digne de confiance?

Dans tous types de circuits de vente, y compris les magasins en ligne, par téléphone et par porte-à-porte, l'accent n’est pas toujours mis sur les besoins du client. Il est donc primordial de bien faire ses devoirs avant d’arrêter son choix sur un fournisseur de services ou de réévaluer périodiquement l’offre proposée par celui-ci.

Un mauvais choix peut vous faire perdre temps et argent, voilà pourquoi il est important de savoir s’entourer de bons partenaires d’affaires. Quelles sont donc les questions à se poser pour déterminer si votre fournisseur de services de télécommunications passe le test de la transparence?



1) Est-il réellement à l’écoute de vos besoins?

Les fournisseurs de services doivent s’assurer que leurs offres et leurs promotions correspondent aux besoins et aux moyens du client. C’est votre satisfaction qui compte: le fournisseur doit travailler dans votre intérêt! Ce dernier s’intéresse-t-il à votre entreprise et cherche-t-il à connaître votre réalité? Vous questionne-t-il sur les services que vous utilisez déjà, l’utilisation que vous en faites et votre satisfaction à l’égard de ceux-ci? Si c’est le cas, c’est un bon signe. Certains fournisseurs qui ont à cœur vos intérêts peuvent même procéder à l’examen de votre consommation réelle de la dernière année afin de mieux vous conseiller.



2) Prend-il le temps d’expliquer les modalités des services convoités?

Le représentant au bout du fil ne peut omettre de parler des modalités contractuelles associées à votre démarche. Les renseignements transmis verbalement doivent correspondre à l’offre, au contrat ou au montant subséquent facturé. Certaines entreprises, dont Québecor (Vidéotron ltée), ont d’ailleurs travaillé en étroite collaboration avec Éducaloi pour passer en revue la terminologie employée dans leurs contrats.



Votre mission, c’est d’obtenir l’heure juste! Tout au long de votre processus d’achat, n’hésitez pas à demander des précisions. Les renseignements qui vous sont fournis sont-ils précis? Vous permettent-ils de prendre une décision éclairée? L’une des bonnes pratiques à considérer pourrait être d’exiger de votre interlocuteur un devis écrit pour vous permettre d’analyser l’offre avant d’y consentir.



3) Propose-t-il un service dédié aux entrepreneurs?

Votre appel n’a rien de personnel: vous recherchez des solutions technologiques fiables pour favoriser l’essor de votre PME. Ce fournisseur est-il en mesure d’offrir des solutions personnalisées et adaptées aux besoins de votre entreprise? Et, en cas de problème, offre-t-il le soutien technique dont vous et votre équipe pourriez avoir éventuellement besoin? Le mot d’ordre, c’est de choisir un fournisseur qui propose un service consacré entièrement aux entreprises.



Déployer votre plan stratégique

Si vos occasions de croissance sont ralenties par une technologie désuète, le temps est peut-être venu de magasiner de nouvelles options. Et, au-delà de la nécessité de nouer un partenariat avec un fournisseur qui aura à cœur le succès de votre entreprise, le fait de réunir l’ensemble de vos services de télécommunications d’affaires sous un même toit vous permettra de bénéficier d’un seul point de contact pour tous vos services. Mais n’oubliez pas: la transparence est l’un des critères de choix à placer bien en haut de votre liste d’achat!



En bref: Votre fournisseur est-il transparent?



• Est-il réellement à l’écoute de vos besoins?

• Est-il en mesure d’offrir des solutions adaptées aux besoins de votre entreprise?

• Propose-t-il un service dédié aux entrepreneurs?

• En cas de problème, offre-t-il le soutien technique dont vous avez besoin?

• Prend-il le temps d’expliquer clairement les modalités des services convoités?



