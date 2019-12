Xavier Dolan et Marcel Sabourin honorés par l'Ordre du Canada

Plusieurs Québécois font partie des 120 nouvelles nominations au sein de l’Ordre du Canada, notamment le cinéaste Xavier Dolan, l’acteur Marcel Sabourin ou encore l’ancien ministre Raymond Bachand.

Le réalisateur de Mommy et de J’ai tué ma mère deviendra ainsi Membre de l’Ordre, tandis que Marcel Sabourin et l’ancien ministre des Finances sous Jean Charest seront élevés au rang d’Officier, le deuxième titre le plus prestigieux.

En tout, ce sont 77 Canadiens qui deviendront Membres alors que 28 autres seront nommés Officiers prochainement, a annoncé mercredi la gouverneure générale du Canada par communiqué.

Julie Payette a également indiqué que cinq Canadiens se verront attribuer le titre de Compagnon, la plus haute distinction au sein de l’Ordre du Canada, qui honore les personnes qui s’illustrent au sein de la société civile.

Parmi les nouveaux Compagnons, on compte l’ancien premier ministre Stephen Harper, James Cameron, celui qui a réalisé Titanic et Avatar, ainsi que Raymond Chrétien, ancien ambassadeur du Canada à Washington.

L’ex-hockeyeuse Caroline Ouellette, André Ménard du Festival international de jazz et le cofondateur du Cirque du Soleil, Gilles Ste-Croix, font aussi partie de la longue liste des personnes honorées, en tant qu'Officiers dans leur cas.