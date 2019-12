DESROSIERS (née Bernier)

Ginette



À Châteauguay, le 25 décembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Ginette Bernier, épouse de M. Yvon Desrosiers.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude (Abdel Jalil), ses petits-enfants Sarah (David) et Karim, son arrière-petite-fille Sofia, ses soeurs Marie-France et Gaétane, ses frères Roch et Réjean, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 29 décembre de 18h à 21h ainsi que le lundi 30 décembre de 9h à 11h. Une cérémonie religieuse aura lieu à 11h en la chapelle du complexe. Elle sera inhumée au Cimetière St-Joachim de Châteauguay (1 boul. D'Youville, Châteauguay).