RAINVILLE, Jacques



À Saint-françois, le 18 décembre 2019, à l'âge de 76 ans, à la suite d'un brave et digne périple, est décédé M. Jacques Rainville, conjoint de feu Mme. Lise Labelle, fils de Bella Beaupré et de Roméo Rainville, frère de feu Jeanine et Jean-Paul Rainville.Outre son fils Pierre (Annabelle Plouffe), il laisse dans le deuil ses soeurs Lucille, Jacqueline ainsi que sa soeur Huguette (Denis Lavigne) qui aura été d'un énorme soutien et d'une grande écoute jusqu'à la fin. Il laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au:7020 BOUL. DES MILLES-ÎLESSAINT-FRANÇOIS, LAVALLe samedi 11 janvier 2020 dès 10h. Les funérailles auront lieu à 14h en l'église Saint-François-de-Sales, Laval.