GOYER, Julienne (née Gladu)



À Saint-Eustache le 26 décembre 2019, à l'âge de 95 ans est décédée Mme. Julienne Gladu, épouse de feu M. Roger Goyer.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Patricia), Sylvie (Normand) et Manon, ses petits- enfants : Élise, Julien, Caroline, Philippe, Brigitte et Michel, sa soeur Françoise, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 3 janvier 2020 à 14h en l'église Saint-Eustache. La famille sera présente à l'église dès 13h pour recevoir les condoléances.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation SERCAN.147 BOUL. ARTHUR SAUVÉSAINT-EUSTACHE450-473-5934