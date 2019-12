20 questions pour 2020

Est-ce que la boxe québécoise va se relever ?

Photo courtoisie, William Trillo

Elle a connu un creux de vague en 2019 avec les défaites d’Eleider Alvarez et d’Oscar Rivas dans des combats d’envergure. Par contre, il y a eu les victoires significatives d’Artur Beterbiev, de Jean Pascal et de Véronique Dicaire. Or, la majorité des combats majeurs impliquant des boxeurs québécois se sont déroulés à l’extérieur du Québec. Mais on pourrait être témoins de quelques combats de championnat dans les premiers mois de la nouvelle année. C’est à confirmer.

Le Canadien participera-t-il aux séries ?

Photo AFP

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Mais la marge de manœuvre est mince. Claude Julien effectue du bon boulot avec les effectifs qu’il a sous la main. Mais Marc Bergevin l’a répété il y a deux semaines. Il ne sacrifiera pas l’avenir de l’équipe pour améliorer ses chances de se qualifier pour le tournoi printanier. Les renforts passeront par les retours au jeu de Jonathan Drouin, Paul Byron, Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia.

Que fera Geoff Molson si son équipe rate les séries pour une quatrième fois en cinq ans ?

Le président du Tricolore affirme que Bergevin a toute sa confiance. Pourrait-il changer d’idée à la fin de la saison ? À ce moment-ci, on peut penser que seul un effondrement pourrait l’inciter à revenir sur ses positions.

Comment Jesperi Kotkaniemi se comportera-t-il à son retour à la compétition ?

Restons calme ! Le temps dira si le Canadien a fait un bon coup en le préférant à Brady Tkachuk. L’an dernier, Scotty Bowman a déclaré qu’il voyait Kotkaniemi dans le rôle de premier centre du Tricolore à 22 ans. Il a donc encore trois bonnes années devant lui pour remplir ses promesses.

Shea Weber pourrait-il recevoir le trophée Norris ?

Tout le monde est d’accord pour dire que John Carlson, des Capitals de Washington, est le grand favori. Mais il reste beaucoup de hockey à jouer. Chose certaine, Weber fait drôlement mentir ceux qui ne le considéraient plus comme un défenseur élite, incluant l’auteur de ces lignes. Son leadership n’a jamais été aussi apparent depuis qu’il est capitaine du Canadien.

P.K. Subban terminera-t-il la saison avec les Devils ?

Photo AFP

La rumeur veut qu’il soit déjà sur le marché. Quel gaspillage de talent et d’argent ! C’est dommage. La bonne nouvelle est que son salaire, qui s’élève à 10 millions cette saison, baissera à deux millions pour chacune des deux prochaines saisons. La mauvaise est que la portion applicable sur la masse salariale restera à neuf millions. Y a-t-il encore des équipes intéressées à ses services ?

Quelle équipe va remporter la coupe Stanley ?

Les deux dernières saisons nous ont démontré qu’il faut s’attendre à tout. Mais ce n’est pas parce que les Blues de St. Louis sont partis de la dernière place, la saison dernière, qu’il faut croire que le Canadien pourrait avoir des chances de rapporter la coupe à Montréal en juin. Pourvu qu’il prenne part aux séries, bien entendu. N’empêche que l’on ne prévoyait pas une victoire des Blues à pareille date la saison dernière. Comme on n’attendait pas celle des Capitals de Washington il y a deux ans. Personnellement, je me demande pourquoi j’ai choisi le Lightning de Tampa Bay pour remporter la coupe cette année.

D’autres entraîneurs écoperont-ils pour conduite inappropriée ?

C’est à souhaiter que non. Mais le message est passé. Si on demande aux joueurs de se comporter comme des professionnels, la même chose s’applique pour les entraîneurs. Ce qui se faisait autrefois ne passe plus. C’est bon pour tous les sports.

Quelle équipe gagnera la loterie Alexis Lafrenière ?

Photo DIDIER DEBUSSCHERE

En ces derniers jours de 2019, les Red Wings de Detroit (18,5 %), les Devils du New Jersey (13,5 %) et les Sénateurs d’Ottawa (11,5 %) ont les plus grandes chances de remporter la loterie pour le premier choix du repêchage de la LNH. Alexis Lafrenière est toujours classé numéro un devant l’Ontarien Quinton Byfield.

Félix Auger-Aliassime décrochera-t-il un premier titre ?

Photo WENN

Le jour n’est plus loin. Le jeune homme de 19 ans a terminé 2019 au 21e rang du classement de l’ATP. Il est dédié et possède les qualités et ressources pour connaître du succès. On lui souhaite de rester en santé. Il sera intéressant aussi de suivre la progression de Denis Shapovalov, qui a remporté un premier tournoi à Stockholm et qui a grimpé au 15e rang mondial.

Bianca Andreescu continuera-t-elle sur sa lancée ?

Pourvu qu’elle ne soit pas trop éprouvée par les blessures, tous les espoirs sont permis. La jeune femme de 19 ans a émerveillé le monde du sport par sa soif insatiable de vaincre cette année. Après avoir remporté la coupe Rogers en raison de l’abandon de Serena Williams en finale, elle a prouvé que sa victoire ne tenait pas de la chance en triomphant de la grande dame du tennis en finale du US Open. Les billets vont s’envoler comme des petits pains chauds pour la coupe Rogers féminine qui se tiendra au parc Jarry, du 8 au 16 août.

Est-il logique de penser que Thierry Henry peut mener l’Impact aux séries ?

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Il faudra qu’on lui donne les outils, ce qui tarde à venir pour le moment. Si le nouvel entraîneur ne dispose pas d’une équipe améliorée, il lui sera difficile de faire mieux que ses prédécesseurs.

L’équipe va-t-elle franchir les huitièmes de finale de la Ligue des champions ?

Son adversaire, le Saprissa, est un club élite au Costa Rica et sans doute le meilleur de la compétition après les formations mexicaines et celles de la MLS. On peut même prétendre que cette équipe est au niveau de certains clubs mexicains et nord-américains.

Qui remportera l’Euro 2020 ?

Championne de la Coupe du monde de 2018, la France est établie première favorite. Mais elle aura de la compétition. L’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique et l’Espagne sont considérées comme de sérieuses aspirantes. Le Portugal sera à surveiller. Il sera intéressant aussi de suivre la Croatie, la grande surprise de la dernière Coupe du monde avec une participation à la finale contre la France.

Combien de médailles le Canada peut-il espérer ?

Photo DIDIER DEBUSSCHERE

On dit que 25 est un objectif réaliste. Les plus beaux espoirs reposent chez les femmes, qui ont mérité 16 des 22 médailles remportées par le Canada aux Jeux de 2016, à Rio. Ce dernier nombre est un sommet pour le pays lors des jeux d’été qui n’ont pas subi de boycottage. En 1984, le Canada avait totalisé 44 médailles, alors qu’une quinzaine de pays communistes n’avaient pas délégué d’athlètes à Los Angeles en réplique au boycottage américain aux Jeux de Moscou quatre ans plus tôt.

Les athlètes russes seront-ils tous bannis des Jeux de Tokyo ?

C’est la recommandation de l’Agence mondiale antidopage et le souhait de plusieurs pays. Le dossier est maintenant entre les mains du Tribunal arbitral du sport, qui statuera sur la demande d’appel déposée par la Russie, la semaine dernière. L’affaire pourrait avoir des ramifications économiques pour plusieurs fédérations internationales sportives qui sont commanditées par des multinationales russes, notamment Gazprom (secteur de l’énergie) et VTB (secteur bancaire). De plus, un tiers des fédérations internationales de sports olympiques d’été comptent dans leurs comités exécutifs un représentant russe, et six d’entre elles ont un président ou vice-président russe.

Les Alouettes auront-ils enfin de nouveaux propriétaires ?

On pensait avoir tout entendu dans ce roman-fleuve, mais non. La plus récente rumeur voudrait que la famille Wetenhall réintègre le navire à titre d’actionnaire minoritaire. Il y a une raison simple pour laquelle le dossier traîne en longueur. Les Alouettes ne sont pas rentables. Les investisseurs qui se lanceront dans l’aventure le feront par implication pour la communauté sportive.

Assisterons-nous vraiment à la fin de la dynastie des Patriots de la Nouvelle-Angleterre ?

Photo AFP

Cette question cache un souhait chez plusieurs qui se posent la question. Cela dit, les Patriots demeurent une grande équipe qui, jusqu’à preuve du contraire, pourrait très bien prendre part à un quatrième Super Bowl consécutif et à un cinquième en six ans. L’attaque a peut-être perdu de son lustre, elle qui vient au 18e rang dans la NFL avec une moyenne de 26,6 points par match. En revanche, la défense n’accorde que 12,9 points par rencontre, ce qui lui confère la première position. Tom Brady occupe tout de même le neuvième rang dans la NLF au chapitre de la moyenne des passes complétées avec un taux de réussite de 60,1 %.

À quand la prochaine étape dans le dossier du retour d’une équipe du baseball majeur à Montréal ?

On devrait savoir en janvier ou février si la Ville de Montréal donnera son aval à la construction d’un stade dans le bassin Peel. À en juger par la teneur des audiences publiques qui se sont tenues à l’automne, la réponse s’annonce favorable. Qu’arrivera-t-il ensuite ? Stephen Bronfman et Stuart Sternberg croient encore au concept d’une garde partagée des Rays entre Montréal et Tampa. Mais s’il n’en tient qu’au maire de St.Petersburg, Rick Kriseman, cette option ne sera pas envisageable avant 2028. Qui vivra verra ! En attendant, on ira voir les Yankees de New York au Stade olympique, à la fin mars.

Que fera Vladimir Guerrero fils à sa deuxième saison avec les Blue Jays de Toronto ?

Photo AFP

Le site baseballreference.com lui prédit une saison sensiblement similaire à sa première. Les projections se lisent comme suit : 16 circuits, 63 points produits et moyenne au bâton de ,277 en 457 présences à la plaque. À la suite de son rappel des ligues mineures, le 24 avril dernier, Guerrero a frappé 15 circuits, fait compter 69 points et conservé une moyenne au bâton de ,272, le tout en 464 présences au bâton. C’est vrai qu’il n’aura que 21 ans en mars, mais une production de 25 à 30 circuits et de 90 à 100 points produits semble à sa portée. Il est prêt. Il a perdu 35 livres depuis la fin de la saison.