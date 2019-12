2011-2020: décennie populiste

Qui veut bien paraître en société est normalement porté à s’inquiéter du « populisme », et plus encore, de sa « montée ». Il faut alors prendre un air grave et rappeler l’importance de « l’ouverture à l’autre » en répétant, de manière confiante, que « la diversité est une richesse ». On marque alors son appartenance au camp du Bien et on s’évite des soucis.

Toutefois, on se condamne à ne pas trop comprendre ce qui se passe dans le monde.

Démocratie

La dernière décennie a vu s’imposer un peu partout dans le monde occidental la mouvance « populiste ». Ce terme est imprécis. Mais chose certaine, on aura tort d’y voir une poussée irrationnelle et illégitime. Plus encore, on ferait erreur de l’assimiler à « l’extrême droite ». À travers elle, de larges pans de nos sociétés se révoltent contre une mondialisation qui les condamne à la dépossession. On pourrait parler plus simplement de la révolte des peuples.

À travers cela, nous assistons à une « recomposition » de la vie politique occidentale, pour reprendre la formule du journaliste français Alexandre Devecchio.

Longtemps, le débat démocratique a porté sur la répartition des richesses. Il y avait des libéraux qui croyaient au marché et des sociaux-démocrates qui croyaient à l’État. Le débat s’est transformé. Il porte désormais sur la définition de nos pays.

Qui sommes-nous ? Une nation ou une société soumise au multiculturalisme ? Que faire des frontières ? Les renforcer ou les dissoudre ? Que faire devant l’immigration massive ? La contenir ou y consentir ? Que faire devant les accommodements raisonnables ? Les combattre ou les encourager ? Que faire de notre héritage chrétien ? L’assumer ou le traiter comme un élément parmi d’autres de la diversité ?

Politique

Ces questions réveillent les passions. Les partis qui y répondent sont entendus par l’électorat. Ceux qui s’en tiennent loin sont condamnés à la marginalisation. La dernière décennie a marqué la fin du tout-à-l’économie et le retour à la politique.